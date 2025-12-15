సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (10:29 IST)

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

Lemon_Amla
ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. 
 
ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు. ఈ భావన రుచిని పెంచడానికి ఆమ్లా, నిమ్మకాయల సహజ ఆమ్లత్వాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.ఇది రుచిని రాజీ పడకుండా ఉప్పు వాడకాన్ని 30-40 శాతం తగ్గించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. 
 
అధిక సోడియం తీసుకోవడం భారతదేశంలో రక్తపోటు, హృదయ సంబంధ వ్యాధుల కేసుల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని, ఇక్కడ సగటు రోజువారీ ఉప్పు వినియోగం డబ్ల్యూహెచ్‌వో సిఫార్సులను మించిపోయింది. పరిశోధకులు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎన్ఐఎన్ శాస్త్రవేత్తల నుండి ఆసక్తిని ఆకర్షించిందని, వారు దీనిని మరింత పరిశోధన, ప్రామాణీకరణ,  భవిష్యత్ స్కేల్-అప్ కోసం పరిగణించవచ్చు.
 
సోడియంను తగ్గించేటప్పుడు రుచిని సంరక్షించడం దీని ఆలోచన. ఆమ్లాలు సహజంగా రుచి అవగాహనను పెంచుతాయి. ప్రజలు తక్కువ ఉప్పును ఉపయోగించుకునేలా చేస్తాయని పరిశోధకులు అంటున్నారు. ఇది ఒక సాంప్రదాయ గృహ చిట్కా అయినప్పటికీ, శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించే పదార్థాల కచ్చితమైన పరిమాణాలను ఖరారు చేశారు.
 
1 కిలో ఉసిరికాయలను ముక్కలుగా కోసి, 700 మిల్లీలీటర్ల నిమ్మరసంలో నానబెట్టి, రెండు మూడు రోజుల పాటు ఎండలో ఆరబెట్టి, ఆ తర్వాత పొడి చేస్తారు. ఈ తుది ఉత్పత్తిని ఉప్పుకు పాక్షిక ప్రత్యామ్నాయంగా వంటల్లో వాడుకోవచ్చు. ఇది అన్ని వర్గాల కుటుంబాలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. 
 
రుచి ఆమోదయోగ్యతను కొనసాగిస్తూనే, ఎంత ఉప్పును ఈ పొడితో సురక్షితంగా భర్తీ చేయవచ్చో నిర్ణయించడానికి, ఈ బృందం ప్రస్తుతం ఇంద్రియ మూల్యాంకన అధ్యయనాలపై పనిచేస్తోంది. ఈ ఆవిష్కరణ లింక్డ్ఇన్ వంటి ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో సానుకూల చర్చకు దారితీసింది. ఇక్కడ ఆరోగ్య నిపుణులు, పరిశోధకులు దీనిని అధిక రక్తపోటు నివారణ మరియు ప్రజారోగ్య పోషణకు సంబంధించిన సరళమైన కానీ శక్తివంతమైన ఆలోచనగా పేర్కొన్నారు.

పాకిస్థాన్ వంకర బుద్ధి పోలేదు.. ఆపరేషన్ సిందూర్ 2.0 తప్పేలా లేదు : దుశ్యంత్ సింగ్

పాకిస్థాన్ వంకర బుద్ధి పోలేదు.. ఆపరేషన్ సిందూర్ 2.0 తప్పేలా లేదు : దుశ్యంత్ సింగ్పాకిస్థాన్ తన వంకర బుద్ధిని ఇంకా మార్చుకోలేదని, అందువల్ల ఆపరేషన్ సిందూర్ 2.0 తప్పేలా లేదని విశ్రాంత లెఫ్టినెంట్ జనరల్ దుశ్యంత్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. భారత సాయుధ దళాలు దీనికి సిద్ధంగా ఉండాలని తెలిపారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో అమల్లోకి వచ్చిన కాల్పుల విరమణ ఇప్పటికీ అస్థిరంగా ఉందని, ఎల్‌వోసీ వెంబడి పాక్‌ పదే పదే ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతోందని మండిపడ్డారు.

మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర సర్కారును గద్దె దించుతాం : రాహుల్ గాంధీ శపథం

మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర సర్కారును గద్దె దించుతాం : రాహుల్ గాంధీ శపథంప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సత్యమనే ఆయుధంతో గద్దె దించితీరుతామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ శపథం చేశారు. పైపెచ్చు.. అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఓట్ల చోరీకి పాల్పడుతున్నారని ఆయన మరోమారు ఆరోపించారు. ఈ ఓట్ల చోరీని భారతీయ జనతా పార్టీతో చేతులు కలిప కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేస్తోందన్నారు. ఓట్ల చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని రామ్ లీలా మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభ జరిగింది. ఇందులో రాహుల్ గాంధీతో పాటు పలువురు రాజకీయ నేతలు పాల్గొన్నారు.

భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబీన్

భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబీన్భారతీయ జనతా పార్టీ అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుంది. భాజపా జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా బీహార్‌ మంత్రి నితిన్‌ నబీన్‌ నియమితులయ్యారు. పార్టీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఆస్ట్రేలియా బాండి బీచ్‌లో కాల్పుల మోత... 10 మంది మృతి

ఆస్ట్రేలియా బాండి బీచ్‌లో కాల్పుల మోత... 10 మంది మృతిఆస్రేలియా నగరంలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఒకటై బాండి బీచ్‌లో తుపాకీ కాల్పులు జరిగాయి. ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ కాల్పుల్లో ఏకంగా పది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు.

భర్త సమయం కేటాయించడం లేదనీ మనస్తాపం... భార్య సూసైడ్

భర్త సమయం కేటాయించడం లేదనీ మనస్తాపం... భార్య సూసైడ్ఏపీలో ఓ వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోం చేస్తున్న భర్త తనతో మాట్లాడేందుకు సమయం కేటాయించకపోవడంతో మనస్తాపం చెందిన భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన ఏపీలోని వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో జరిగింది.

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి ప్రభాస్,నిధి అగర్వాల్ లపై మెలొడీ సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి ప్రభాస్,నిధి అగర్వాల్ లపై మెలొడీ సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్,నిధి అగర్వాల్ లపై చిత్రీకరించిన రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'సహన సహన..' అప్డేట్ వచ్చేసింది. మారుతి, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న క్రేజీ మూవీ "రాజా సాబ్" నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'సహన సహన..' మెలొడీ సాంగ్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. ఫుల్ లిరికల్ సాంగ్ ను ఈ నెల 17న సాయంత్రం 6.35 నిమిషాలకు రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. 'సహన సహన..' సాంగ్ లో ప్రభాస్ కలర్ ఫుల్ ట్రెడిషనల్ కాస్ట్యూమ్స్ తో ఆల్ట్రా స్టైలిష్ వైబ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఈ సాంగ్ ను మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ తమన్ తన కెరీర్ బెస్ట్ మెలొడీగా కంపోజ్ చేశారు.

Balakrishna: నన్ను చూసుకునే నాకు పొగరు, వ్యక్తిత్వమే విప్లవం, వృత్తి నా దైవం : నందమూరి బాలకృష్ణ

Balakrishna: నన్ను చూసుకునే నాకు పొగరు, వ్యక్తిత్వమే విప్లవం, వృత్తి నా దైవం : నందమూరి బాలకృష్ణనందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ మేకర్ బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు.

టాలీవుడ్‌కు దిష్టి తగిలింది... మన మధ్య ఐక్యత లేదు : తమన్ ఆవేదన

టాలీవుడ్‌కు దిష్టి తగిలింది... మన మధ్య ఐక్యత లేదు : తమన్ ఆవేదనతెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు దిష్టి తగిలిందని, అన్నికంటే ముఖ్యంగా మన మధ్య ఐక్యత లేదని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు థమన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అఖండ-2 చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో ఆ చిత్ర విజయోత్సవ వేడుకలను హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించారు.

సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌కు ప్రయత్నిస్తానన్న చిరంజీవి.. నో చెప్పిన ఆ దర్శకుడు..

సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌కు ప్రయత్నిస్తానన్న చిరంజీవి.. నో చెప్పిన ఆ దర్శకుడు..మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కొత్త చిత్రం కోసం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌ను ప్రయత్నించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ, ఆ చిత్ర దర్శకుడు మాత్రం నో చెప్పారు. పైగా, తాను చెప్పిన లుక్‌లోనే కనిపించాలన్న కండిషన్ పెట్టారు. దీంతో చిరంజీవి ఆ దర్శకుడు మాటకు విలువ ఇచ్చి ఆయన చెప్పినట్టుగానే తన లుక్‌ను డిజైన్ చేసుకున్నారు.

యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ 'దేఖ్ లేంగే సాలా...' (Video)

యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ 'దేఖ్ లేంగే సాలా...' (Video)పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా విడుదలకు ముందే సంచలనాలను నమోదు చేస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఓ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. 'దేఖ్ లేంగే సాలా' అంటూ సాగే ఈ పాట శనివారం విడుదల చేయగా, ఇపుడు అది యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ పాటను రిలీజ్ చేసిన కేవలం 15 గంటల్లోనే ఏకంగా 25 మిలియన్‌కు పైగా వ్యూస్ సాధించి, సరికొత్త రికార్డును సృష్టించే దిశగా దూసుకెళుతోంది. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్‍లో ట్రెండింగులో కొనసాగుతోంది. ఈ పాటను సంగీత ప్రియులు రిపీట్ మోడ్‌లో వింటున్నారు.
