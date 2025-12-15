ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్
ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్ఐఎన్లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్ను సమర్పించారు. ఈ భావన రుచిని పెంచడానికి ఆమ్లా, నిమ్మకాయల సహజ ఆమ్లత్వాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.ఇది రుచిని రాజీ పడకుండా ఉప్పు వాడకాన్ని 30-40 శాతం తగ్గించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
అధిక సోడియం తీసుకోవడం భారతదేశంలో రక్తపోటు, హృదయ సంబంధ వ్యాధుల కేసుల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని, ఇక్కడ సగటు రోజువారీ ఉప్పు వినియోగం డబ్ల్యూహెచ్వో సిఫార్సులను మించిపోయింది. పరిశోధకులు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎన్ఐఎన్ శాస్త్రవేత్తల నుండి ఆసక్తిని ఆకర్షించిందని, వారు దీనిని మరింత పరిశోధన, ప్రామాణీకరణ, భవిష్యత్ స్కేల్-అప్ కోసం పరిగణించవచ్చు.
సోడియంను తగ్గించేటప్పుడు రుచిని సంరక్షించడం దీని ఆలోచన. ఆమ్లాలు సహజంగా రుచి అవగాహనను పెంచుతాయి. ప్రజలు తక్కువ ఉప్పును ఉపయోగించుకునేలా చేస్తాయని పరిశోధకులు అంటున్నారు. ఇది ఒక సాంప్రదాయ గృహ చిట్కా అయినప్పటికీ, శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించే పదార్థాల కచ్చితమైన పరిమాణాలను ఖరారు చేశారు.
1 కిలో ఉసిరికాయలను ముక్కలుగా కోసి, 700 మిల్లీలీటర్ల నిమ్మరసంలో నానబెట్టి, రెండు మూడు రోజుల పాటు ఎండలో ఆరబెట్టి, ఆ తర్వాత పొడి చేస్తారు. ఈ తుది ఉత్పత్తిని ఉప్పుకు పాక్షిక ప్రత్యామ్నాయంగా వంటల్లో వాడుకోవచ్చు. ఇది అన్ని వర్గాల కుటుంబాలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది.
రుచి ఆమోదయోగ్యతను కొనసాగిస్తూనే, ఎంత ఉప్పును ఈ పొడితో సురక్షితంగా భర్తీ చేయవచ్చో నిర్ణయించడానికి, ఈ బృందం ప్రస్తుతం ఇంద్రియ మూల్యాంకన అధ్యయనాలపై పనిచేస్తోంది. ఈ ఆవిష్కరణ లింక్డ్ఇన్ వంటి ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్లలో సానుకూల చర్చకు దారితీసింది. ఇక్కడ ఆరోగ్య నిపుణులు, పరిశోధకులు దీనిని అధిక రక్తపోటు నివారణ మరియు ప్రజారోగ్య పోషణకు సంబంధించిన సరళమైన కానీ శక్తివంతమైన ఆలోచనగా పేర్కొన్నారు.