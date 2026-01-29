Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!
మరువా తులసిలో పలు ఔషధ గుణాలున్నాయి. మరువా ఆకులలో పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్లు, పీచు పదార్థం, ప్రోటీన్, విటమిన్ సి, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. అదనంగా, ఇవి ఇనుము, విటమిన్ బి6, మెగ్నీషియంను శరీరానికి అందిస్తాయి. మరువా ఆకులలో ఉండే అధిక పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియకు, పేగుల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, ఇది సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది.
ఆరోగ్యకరమైన పేగులను నిర్వహించడానికి తోడ్పడుతుంది. మరువా తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ ఆకులను చట్నీ, సాస్లను తయారు చేసేందుకు ఉపయోగిస్తారు. దీనిని కస్తూరి తులసి అని కూడా పిలుస్తారు.
దీని పువ్వులు తులసి పువ్వుల మాదిరిగానే ఉంటాయి. కానీ పరిమాణంలో కొద్దిగా పెద్దవిగా ఉంటాయి. ఇది మంచి సువాసనను కలిగి ఉంటుంది. దీనిని అల్మరాలలో, పొడి రూపంలో చిన్న ప్యాకెట్లలో పెట్టి వుంచితే దుర్వాసనను తొలగించడానికి ఉపయోగించవచ్చు.
మరువా తులసీని చట్నీ, సలాడ్ మొదలైన వాటిలో ఉపయోగిస్తారు. దాల్చిన చెక్కతో కలిసి గ్రీన్ టీ కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఇది థాయ్లాండ్కు చెందిన తులసిలో రకం. దీనిని కామ కస్తూరి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ఆకులు, పువ్వులను గ్రీన్ టీలో వాడటం ద్వారా మధుమేహం నియంత్రణలో వుండటమే కాకుండా.. బరువు అదుపులో వుంటుంది. ఆకులను ఎండబెట్టి పాస్తా లేదా పిజ్జా వంటకాలలో కూడా ఉపయోగిస్తారు.
ఈ తులసిని ఇటాలియన్ పాస్తా, పిజ్జా, పెస్టో సాస్లో ఉపయోగిస్తారు. ఆయుర్వేదంలో మరువా తులసికి ప్రత్యేక స్థానం వుంది. ఈ మరువా తులసిని వాడటం ద్వారా కఫ వ్యాధులు దూరమవుతాయి. జ్వరంతో బాధపడేవారు మరువా తులసి ఆకులను కషాయంలా వేసుకుని తాగడం మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది.
చెవి నొప్పికి ఈ మరువా ఆకుల రసాన్ని పిండి రెండేసి చుక్కలు వదిలితే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇంకా చర్మ సమస్యలను కూడా మరువా తులసి దూరం చేస్తుంది. మరువా తులసీ ఆకులతో పాటు వస పొడిని కలిపి రాసుకుంటే చర్మం నిగారింపును సంతరించుకుంటుంది. వేవిళ్లకు కూడా మరువా తులసీ దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. మరువా తులసీ ఆకుల రసంతో వేవిళ్లను దూరం చేసుకోవచ్చు.
ఈ తులసీ గింజలు వేసవిలో ఏర్పడే రుగ్మతలను దూరం చేస్తుంది. తలనొప్పికి తులసి మరువా ఆకులను పిండి వాసన పీల్చితేనే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇంకా స్నానం చేసే వేడి నీటిలో అరగంటకు ముందే మరువా తులసీ ఆకులను వేసి వుంచి స్నానమాచరిస్తే.. చెమట వాసన వుండదు. ఇక ఆధ్యాత్మిక పరంగా గార్డెన్లో మరువా తులసి వుంటే పాములను దూరంగా వుంచేందుకు ఇది ఒక సహజమైన మార్గంగా ఎంచుకోవచ్చు.