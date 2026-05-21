రోడ్డు పక్కన అమ్మే జ్యూస్లను తాగుతున్నారా? ఐస్తో జాగ్రత్త
వేసవి కాలంలో, నగరాల వ్యాప్తంగా నిమ్మరసం, చెరకు రసం, సోడా, పండ్ల రసాలు అమ్మే రోడ్డు పక్క దుకాణాలు విపరీతంగా ప్రాచుర్యం పొందుతాయి. తీవ్రమైన వేడిలో, చాలా మంది చల్లగా, సేదతీర్చే పానీయం తాగడానికి స్థానిక దుకాణాల వద్ద ఆగుతారు. ఈ పానీయాలలో చాలావరకు, అవి తక్షణమే చల్లగా అనిపించేలా చేయడానికి, అధిక మొత్తంలో ఐస్తో అందిస్తున్నారు.
అయితే, రోడ్డు పక్కన అమ్మే అనేక పానీయాలలో ఉపయోగించే ఐస్ ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉండదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అనేక సందర్భాల్లో, ఆ మంచును కలుషితమైన నీటితో తయారు చేసి ఉండవచ్చు, సరిగ్గా నిల్వ చేసి ఉండకపోవచ్చు లేదా అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితులలో నిర్వహించి ఉండవచ్చు.
ఇలాంటి ఐస్ను తినడం వల్ల కడుపు ఇన్ఫెక్షన్లు, ఫుడ్ పాయిజనింగ్, టైఫాయిడ్, డయేరియా, నీటి ద్వారా వ్యాపించే అనేక వ్యాధుల ప్రమాదం నిశ్శబ్దంగా పెరగవచ్చు. అయితే, మీరు రోడ్డు పక్కన అమ్మే పానీయాలను తాగడం పూర్తిగా మానేయాలా, లేదా వాటిని తాగడానికి సురక్షితమైన మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అవగాహన, పరిశుభ్రత తనిఖీలు చాలా ముఖ్యమని వైద్యులు అంటున్నారు.
చాలా రోడ్డు పక్క స్టాళ్లలో, ఐస్ ఆరుబయట రవాణా చేస్తారు, మూతపెట్టకుండా ఉంచుతారు, లేదా మురికి పనిముట్లు, చేతులతో పగలగొడతారు. ఇది కలుషితమయ్యే ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. చాలా మంది చిన్న వ్యాపారులకు, ముఖ్యంగా వేసవిలో గిరాకీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, శుద్ధి చేసిన నీరు లేదా పరిశుభ్రమైన నిల్వ సౌకర్యాలు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.
రోడ్డు పక్కన అమ్మే ఐస్ను సాధారణంగా ఎలా తయారు చేస్తారు?
స్థానిక ఫ్యాక్టరీల నుండి పెద్ద వాణిజ్య ఐస్ దిమ్మలను తరచుగా రోడ్డు పక్క వ్యాపారులకు సరఫరా చేస్తారని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. కొన్ని ఫ్యాక్టరీలు పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను పాటిస్తుండగా, మరికొన్ని శుద్ధి చేయని నీటిని లేదా నాసిరకమైన నిల్వ వ్యవస్థలను ఉపయోగించవచ్చు.
ఐస్ గడ్డలను మూతపెట్టకుండా రవాణా చేస్తారు
ఐస్ను చాలామంది పదేపదే తాకుతారు
ఐస్ను పగలగొట్టడానికి మురికి బట్టలు లేదా పనిముట్లను ఉపయోగిస్తారు.
మంచును చెత్త లేదా దుమ్ము దగ్గర నిల్వ చేస్తారు.
కరిగిన నీరు సులభంగా కలుషితమవుతుంది
వ్రమైన వేసవి వేడి కారణంగా, పరిశుభ్రత లోపించినప్పుడు బ్యాక్టీరియా వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది.
కలుషితమైన ఐస్ తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రమాదాలు
1. ఫుడ్ పాయిజనింగ్
మురికి ఐస్లో ఈ. కోలి, సాల్మొనెల్లా వంటి బ్యాక్టీరియా ఉండవచ్చు. ఇవి వాంతులు, వికారం, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలకు కారణమవుతాయి.
2. డయేరియా- డీహైడ్రేషన్
కలుషితమైన పానీయాలు డయేరియాకు కారణం కావచ్చు. వేసవిలో శరీరం చెమట ద్వారా నీటిని వేగంగా కోల్పోతుంది కాబట్టి ఇది మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది.
3. టైఫాయిడ్
భారతదేశంలో టైఫాయిడ్ ఇన్ఫెక్షన్లకు కలుషితమైన నీరు మరియు ఐస్ కూడా సాధారణ కారణాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
4. కడుపు ఇన్ఫెక్షన్లు
రోడ్డు పక్కన ఉండే స్టాల్స్ వద్ద పరిశుభ్రత లోపించడం వల్ల బ్యాక్టీరియా సంబంధిత కడుపు ఇన్ఫెక్షన్లు, జీర్ణ సమస్యల ప్రమాదం పెరగవచ్చు.
5. హెపటైటిస్- ఎ
కొన్ని సందర్భాల్లో, ఐస్ తయారీలో ఉపయోగించే కలుషితమైన నీరు హెపటైటిస్ ఎ వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లను వ్యాప్తి చేయవచ్చు.
6. బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తితో సమస్యలు
పిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నవారు అపరిశుభ్రమైన పానీయాలు తాగిన తర్వాత సులభంగా అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. రోడ్డు పక్కన అమ్మేవారందరూ అసురక్షితమైనవారు కాదని వైద్యులు అంటున్నారు. చాలా దుకాణాలు సరైన పరిశుభ్రతను పాటిస్తాయి. ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని, పరిశుభ్రమైన ఐస్ను ఉపయోగిస్తాయి.
రోడ్డు పక్కన దొరికే పానీయాలను పూర్తిగా మానుకోవడానికి బదులుగా, ఏదైనా సేవించే ముందు పరిశుభ్రతను జాగ్రత్తగా పాటించాలని నిపుణులు ప్రజలకు సలహా ఇస్తున్నారు.
గమనించవలసిన విషయాలు:
ఐస్ను మూతపెట్టి ఉంచారా?
శుభ్రమైన నీటిని ఉపయోగిస్తున్నారా?
గ్లాసులను సరిగ్గా కడుగుతున్నారా?
అమ్మకందారుడు చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కుంటున్నారా?
జ్యూస్ను ఈగలు, దుమ్ము లేకుండా కప్పి ఉంచారా?
పరిశుభ్రత సరిగా లేదనిపిస్తే, ఆ పానీయాన్ని మానుకోవడమే సురక్షితం.
రోడ్డు పక్కన ఉండే దుకాణాలలో కలుషితమైన ఐస్ను ఎలా నివారించాలి
ఐస్ లేని పానీయాలను ఎంచుకోండి
అమ్మకందారులను అసలు ఐస్ వేయవద్దని అడగడం అత్యంత సురక్షితమైన మార్గాలలో ఒకటి.
మీ సొంత వాటర్ బాటిల్ను తీసుకువెళ్ళండి. వేసవిలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఇంటి నుండి చల్లటి నీటిని తీసుకువెళ్ళమని చాలా మంది వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.రద్దీగా, శుభ్రంగా ఉండే దుకాణాలను ఎంచుకోండి
తరచుగా వచ్చే వినియోగదారులు, మెరుగైన పరిశుభ్రత పాటించే దుకాణాలు సాధారణంగా సురక్షితమైనవి.
బయట ఉంచిన కోసిన పండ్లను నివారించండి
వేడికి, ఈగలకు గురైన కోసిన పండ్ల వల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ప్రమాదం పెరగవచ్చు.
దుకాణదారుడు ప్యాకేజ్డ్ వాటర్ లేదా ఆర్ఓ వాటర్ ఉపయోగిస్తే, ప్రమాదం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
మధ్యాహ్నం తీవ్రమైన వేడిలో పానీయాలకు దూరంగా ఉండండి
ఉష్ణోగ్రతలు అకస్మాత్తుగా పెరిగినప్పుడు బ్యాక్టీరియా వృద్ధి వేగవంతమవుతుంది.
రోడ్డు పక్కన దొరికే పానీయాలు చౌకగా, సులభంగా లభించేవి. చెరకు రసం, నిమ్మరసం, లస్సీ, కోలా వంటి పానీయాలు వేడిగాలుల సమయంలో తక్షణ చల్లదనాన్ని అందిస్తాయి. చాలామంది చల్లని పానీయాలు చల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి "సురక్షితమైనవి" అని భావిస్తారు. అయితే, చల్లని ఉష్ణోగ్రతలు పరిశుభ్రతకు హామీ ఇవ్వవని నిపుణులు అంటున్నారు.
వేసవిలో ఇంట్లో తయారుచేసిన ఐస్ కూడా హానికరం కాగలదా?
శుభ్రత, పరిశుభ్రతను పాటిస్తే ఇంట్లో తయారుచేసిన ఐస్ సాధారణంగా సురక్షితం. శుభ్రమైన త్రాగునీటితో తయారుచేసి, సరిగ్గా శుభ్రం చేసిన ఫ్రీజర్లో నిల్వ ఉంచిన ఐస్ సాధారణంగా హాని కలిగించదు. అయితే, మురికి ఐస్ ట్రేలు, కలుషితమైన నీరు లేదా పదేపదే కరిగించి, మళ్లీ గడ్డకట్టించిన ఐస్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్, కడుపు సమస్యల ప్రమాదం పెరగవచ్చు.
తీవ్రమైన వేడి నుండి లోపలికి వచ్చిన వెంటనే అతి చల్లని నీటిని తాగడం వల్ల శరీరంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయంటే.. ఉష్ణోగ్రతలో ఆకస్మిక మార్పు గొంతులో చికాకు లేదా తలనొప్పిని ప్రేరేపించవచ్చు.
కొంతమందికి కడుపులో అసౌకర్యం లేదా తలతిరగడం వంటివి కలగవచ్చు
చాలాసేపు ఎండలో ఉన్న తర్వాత, అతి చల్లని నీరు కొన్నిసార్లు శరీరాన్ని షాక్కు గురిచేయవచ్చు.
చల్లటి నీటిని తాగే ముందు కొన్ని నిమిషాల పాటు శరీరాన్ని చల్లార్చుకోవాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. వేడి నుండి లోపలికి వచ్చిన వెంటనే, అతి చల్లని పానీయాల కంటే సాధారణ లేదా కొద్దిగా నీరు సురక్షితమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
