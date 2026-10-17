మధ్య వయస్కులైన మహిళల్లో అనియంత్రిత మూత్రవిసర్జన: ఫ్రెండ్స్ అడల్ట్ ప్యాంట్స్ ప్రచారం
నోబెల్ హైజీన్ లిమిటెడ్కు చెందిన అడల్ట్ డైపర్ బ్రాండ్ అయిన ఫ్రెండ్స్, మధ్య వయస్కులైన మహిళల్లో అనియంత్రిత మూత్రవిసర్జన సమస్యపై చర్చను పునఃపరిశీలించే ఒక కొత్త టెలివిజన్ వాణిజ్య ప్రకటనను(టివిసి) ప్రారంభించింది. అనియంత్రిత మూత్రవిసర్జన సమస్యపై ఉన్న సామాజిక అపోహలను తొలగించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రచారం అడల్ట్ డైపర్ల వినియోగానికి ఉన్న తక్షణ అడ్డంకిపై దృష్టి సారించింది.
భారతదేశంలో, 45 ఏళ్లు పైబడిన ప్రతి ముగ్గురు మహిళల్లో ఒకరు దీర్ఘకాలిక అనియంత్రిత మూత్రవిసర్జన సమస్యతో జీవిస్తున్నారు. తరచుగా వారు ఒక పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించటానికి బదులుగా ఈ సమస్య చుట్టూ తమ జీవితాన్ని నిశ్శబ్దంగా పునర్నిర్మించుకుంటున్నారు. తాము వెళ్లే ప్రదేశాలను, బయట గడిపే సమయాన్ని పరిమితం చేసుకోవడం నుండి తాము ధరించే దుస్తులను, చివరికి తాము కలిసే వ్యక్తుల గురించి కూడా పరిధిలను ఏర్పరచుకుంటున్నారు. కాలక్రమేణా, ఇది వారి శారీరక, మానసిక, సామాజిక శ్రేయస్సుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
వృద్ధులు లేదా మంచాన పడిన వారి కోసం ఉద్దేశించిన ఉత్పత్తులుగా, పెద్దల కోసం డైపర్లు భావించబడుతున్నాయి. దీనితో ఆ వర్గానికి తమను తాము అన్వయించుకోలేని మధ్య వయస్కులైన మహిళలలో ఇవి ఇబ్బందిని, సంకోచాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. మూత్రం లీక్ కాకుండా ఉత్పత్తి సమర్థంగా నివారిస్తుందా లేదా అనే సందేహాలు, గోప్యతకు సంబంధించిన ఆందోళనలు, లోతుగా పాతుకుపోయిన సామాజిక అపోహలు... ఇవన్నీ కలిసి వారిని ఈ ఉత్పత్తికి దూరంగా ఉంచుతున్నాయి.
ఈ ప్రచారంపై నోబెల్ హైజీన్ లిమిటెడ్ చీఫ్ మార్కెటింగ్- గ్రోత్ ఆఫీసర్ కార్తిక్ కమల్ జోహరి మాట్లాడుతూ, “భారతదేశంలో దీర్ఘకాలికంగా అనియంత్రిత మూత్ర విసర్జన సమస్యలతో బాధపడేవారిలో దాదాపు 70% మంది మహిళలే ఉన్నారు. అంటే అంచనా ప్రకారం 14 మిలియన్ల మధ్య వయస్కులైన మహిళలు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇది విస్మరించడానికి వీలుకానంత పెద్ద సంఖ్య అయినప్పటికీ, తగినంత సేవలు అందని వర్గమిది. వివిధ దశలలో మహిళలు తమ దైనందిన జీవితాన్ని గడిపే విధానాన్ని అనియంత్రిత మూత్ర విసర్జన సమస్య నిశ్శబ్దంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సమస్యపై చర్చలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, అడల్ట్ డైపర్లకు అంటగట్టబడిన అపవాదు వాటిని వాడటానికి ఒక ముఖ్యమైన అడ్డంకిగా మిగిలిపోయింది. ఈ ప్రచారం ద్వారా అడల్ట్ డైపర్లపై, దాని పనితీరుపై నమ్మకాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా ఒక ఆచరణాత్మక సాధనంగా పరిచయం చేయాలన్నది మా లక్ష్యం” అని అన్నారు.
సైడ్వేస్ రూపొందించిన ఈ టీవీసీ, స్నేహితులతో కలిసి ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతున్న ఒక మధ్య వయస్కురాలి కథను చెబుతుంది. స్నేహితుల సూచన మేరకు, ఆమె ప్రయాణానికి ముందు మొదటిసారిగా అడల్ట్ డైపర్ను ప్రయత్నించడానికి అంగీకరిస్తుంది. అయితే వారు భరోసా ఇచ్చినప్పటికీ, తనకు అత్యంత అవసరమైన సమయంలో అది సరిగా పనిచేస్తుందో లేదోననే ఆందోళన ఆమెను వెంటాడుతుంది. ఆమె సంకోచం, మొదటిసారి వాడేవారికి ఉండే ఒక సాధారణ ఆందోళనను ప్రతిబింబిస్తుంది దానినే ఈ ప్రచారంలో చూపించారు.
ఈ ప్రచారం గురించి సైడ్వేస్ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ అవస్థి మాట్లాడుతూ, “మేము ఒక సున్నితమైన విభాగాన్ని, సానుకూలంగా, మానవీయంగా అనిపించే ఒక సందర్భం ద్వారా చేరుకోవాలనుకున్నాం. ఈ ప్రచారం వెనుక ఉన్న ఆలోచన చాలా సరళమైనది. స్నేహితులతో ఉన్నప్పుడు మీకు మరింత భరోసా లభిస్తుంది. ఈ ఆలోచనను ఉత్పత్తితో సహజంగా అనుసంధానించడంపైనే దృష్టి సారించాం” అని అన్నారు.
ఈ ప్రచారంలో నమ్మకం రెండు పాత్రలను పోషిస్తుంది. మొదటిది, ప్రియమైనవారి సలహా కాగా రెండవది, ఉత్పత్తి పనితీరుపై నమ్మకం. కొత్త ట్యాగ్లైన్, “భరోసే వాలీ దోస్తీ,” ఈ మార్పును తెలియజేస్తుంది. ప్రియమైన వారు అందించే భరోసాకు, ఉత్పత్తిపై విశ్వాసానికి మధ్య “నమ్మకాన్ని” వారధిగా నిలుస్తుందనే సందేశాన్ని అందిస్తుంది.
మధ్య వయస్కులైన మహిళలు అడల్ట్ డైపర్లను రోజువారీ అవసరాలతోపాటు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో, ప్రయాణాల సమయంలోనూ ఉపయోగించేలా ఈ ప్రచారం ప్రోత్సహిస్తోంది. వయస్సు లేదా ఇతరులపై ఆధారపడటానికి గుర్తుగా కాకుండా, గౌరవం, స్వతంత్రత, స్వేచ్ఛగా కదిలే సామర్థ్యానికి తోడ్పడే జీవనశైలి ఉత్పత్తులుగా అడల్ట్ డైపర్లను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ విభాగాన్ని సృష్టించి, అగ్రగామిగా నిలిచిన ఫ్రెండ్స్ అడల్ట్ డ్రై ప్యాంట్స్, ఈ విభాగంలో అవగాహన, వినియోగాన్ని పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తోంది.