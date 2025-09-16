మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (23:29 IST)

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్

JOS ALUKKAS
హైదరాబాద్: జోస్ అలుక్కాస్, భారతదేశంలో నాణ్యమైన, వినూత్నమైన, ఫ్యాషన్ ఆభరణాలలో విశ్వసనీయ పేరు, సెప్టెంబర్ 13 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు బేగంపేటలోని వారి గ్రీన్‌ల్యాండ్స్ రోడ్ షోరూమ్‌లో ప్రపంచ స్థాయి వజ్రాలను కలిగి ఉన్న సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ షోను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఎక్స్‌పోను జోస్ అలుక్కాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాన్ అలుక్కాస్ ప్రారంభించారు.
 
జోస్ అలుక్కాస్ సిగ్నేచర్ జ్యువెలర్ షోలో ప్రత్యేకమైన సమకాలీన డిజైన్లలో సహజ వజ్రాల అద్భుతమైన సేకరణ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా కత్తిరించిన ఈ శ్రేణి వజ్రాలను అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాలలలో పరీక్షించారు, బై-బ్యాక్ గ్యారెంటీ, తక్కువ తయారీ ఛార్జీలు ఉంటాయి. ఈ ప్రదర్శనలో జోస్ అలుక్కాస్ వజ్రాలలో లేటెస్ట్ డిజైన్లు, సంక్లిష్టంగా రూపకల్పన చేసిన నెక్లెస్‌లు, స్టేట్‌మెంట్ చెవిపోగులు, ప్రత్యేక బెస్పోక్ బ్రైడల్ సెట్‌లు ప్రదర్శించబడతాయి. తొలిసారిగా, ఇంతకుముందు ఎక్కడా చూడని కళాత్మక ఆభరణాలు ప్రదర్శనలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి, ఇది ఆభరణాల ప్రియులు,  సేకరణకారులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తుంది. అదనంగా, వ్యక్తిగత శైలి, ప్రాధాన్యతలకు తగ్గట్టు ఆభరణాలను అనుకూలీకరించే సౌకర్యం కూడా వినియోగదారులు పొందవచ్చు.
 
కస్టమర్లకు ప్రతి కొనుగోలుపై క్యారెట్‌కు 20 శాతం తగ్గింపు, 500 mg బంగారు నాణెం ఉచిత ఆఫర్ లభిస్తుంది. అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాల-ధృవీకరించబడిన వజ్రాలతో పాత బంగారాన్ని మార్పిడి చేసుకునే కస్టమర్లకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి. సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ షో గురించి మాట్లాడుతూ, మిస్టర్. వర్గీస్ అలుక్కాస్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, జోస్ అలుక్కాస్ ఇలా అన్నారు, సమకాలీన వజ్రాల పీసులతో పాటు, మా కాలాతీత వజ్రాల సేకరణను హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకురావడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము, ఇది చక్కటి ఆభరణాలను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతించే నగరం. సిగ్నేచర్ జ్యువెలరి షో మా అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని, డిజైన్లో మా ఆవిష్కరణను అందిస్తుంది. వినియోగదారులు ప్రదర్శనను ఆస్వాదిస్తూ, సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆప్షన్లతో ఆనందించవచ్చు. విస్తృతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు, వినియోగదారుల కోసం అందించబోయే ప్రత్యేక బహుమతులతో, ప్రతి ఒక్కరు ప్రదర్శన నుండి సంతోషంగా, తృప్తితో బయటకు వెళ్తారు.

తెలంగాణలో రూ. 500 నోట్ల కోట్ల అవినీతి అనకొండ, పట్టేసిన ఏసిబి (video)

తెలంగాణలో రూ. 500 నోట్ల కోట్ల అవినీతి అనకొండ, పట్టేసిన ఏసిబి (video)జనం సొమ్ము దోచుకునే అవినీతి అనకొండలో ఏదో ఒకరోజు దొరికిపోతారు. అలాంటి ఘటనే తెలంగాణలో జరిగింది. తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖకు చెందిన ఓ అధికారి నివాసంలో తవ్వేకొద్దీ రూ. 500 నోట్ల కట్టలు గుట్టలు గుట్టలుగా బయటపడుతున్నాయి. ఆ అధికారి ఇంటిని సోదా చేసిన అధికారుల కళ్లు బైర్లు కమ్మేలా ఎటు చూసినా డబ్బు కట్టలు దర్శనమిచ్చాయి. దీనితో సదరు అధికారి ఎంతమంది ప్రజలను జలగలా పట్టుకుని పీల్చి పిప్పి చేసి అంత డబ్బు వెనకేశాడోనని జనం చెప్పుకుంటున్నారు. ఆయన నివాసంతో పాటు ఆయన బంధువుల ఇళ్లలోనూ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు.

వైకాపా నేత భూమన ఫేక్ ప్రచారం... పోలీస్ కేసు నమోదు

వైకాపా నేత భూమన ఫేక్ ప్రచారం... పోలీస్ కేసు నమోదువైకాపా నేత, తితిదే మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి కూడా ఫేక్ ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దీంతో ఆయనపై తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తితిదేపై అసత్య ప్రచారం చేసినందుకు ఆయనపై ఈ కేసు నమోదైంది. తిరుపతి, అలిపిరి సమీపంలోని ఓ విగ్రహంపై భూమన అసత్యాలు చెప్పారు.

మహిళను హత్య చేసి.. గోనె సంచిలో మూటగట్టి... రైల్వే స్టేషన్ వద్దపడేశారు...

మహిళను హత్య చేసి.. గోనె సంచిలో మూటగట్టి... రైల్వే స్టేషన్ వద్దపడేశారు...తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఓ మహిళను హత్య చేసి మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసి ఒక గోనె సంచిలో మూట గట్టి.. ఆ మూటను చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ ప్రహరీ గోడ వద్ద పడేశారు. ఈ మూటను సోమవారం మధ్యాహ్నం 11.45 గంటల ప్రాంతంలో ఓ వ్యక్తి ఆటోలో తీసుకొచ్చి పడేసినట్టు సీసీటీవీ కెమెరా దృశ్యాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన పోలీసులు గుర్తించారు.

ఒక్కసారిగా కూలబడిన మధుయాష్కి గౌడ్.. ఎందుకంటే...

ఒక్కసారిగా కూలబడిన మధుయాష్కి గౌడ్.. ఎందుకంటే...తెలంగాణ రాష్ట్ర సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ మధు యాష్కీ గౌడ్ ఒక్కసారిగా కూలబడిపోయాడు. ఆయనకు ఛాతినొప్పి రావడంతో కూలబడిపోయాడు. ఆయన మంగళవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయానికి వచ్చారు. సాయంత్రం సచివాలయంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కార్యాలయంలో ఉండగా ఛాతినొప్పి రావడంతో ఒక్కసారిగా కూలబడిపోయాడు. ఇది గమనించి అక్కడి సిబ్బంది ఆందోళన చెందారు.

కేరళలో దారుణం... మైనర్ బాలుడిపై లైంగికదాడి... నిందితుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..

కేరళలో దారుణం... మైనర్ బాలుడిపై లైంగికదాడి... నిందితుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..కేరళ రాష్ట్రంలో సభ్య సమాజం తలదించుకునే సంఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. 16 యేళ్ల మైనర్ బాలుడిపై గత రెండేళ్లుగా లైంగిక దాడి జరుగుతోంది. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన నిందితుల్లో ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఉండటం గమనార్హం. గే డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైన బాలుడిపై ఈ దారుణం జరిగింది. తన కుమారుడి ప్రవర్తనలో తల్లి మార్పులు గమనించడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Pawan: ఆన్ స్క్రీన్, ఆఫ్ స్క్రీన్ లో ఆయన రియల్ హీరో : ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్

Pawan: ఆన్ స్క్రీన్, ఆఫ్ స్క్రీన్ లో ఆయన రియల్ హీరో : ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ఓజీతో దాదాపు రెండున్నరేళ్ల ప్రయాణం నాది. ఈ ప్రయాణాన్ని ఎప్పటికీ మరిచిపోలేను. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కలిసి నటించే అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఓజీ సినిమాలో కణ్మని పాత్ర చేయడం మరింత అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన పాత్రల్లో కణ్మని నాకు చాలా ఇష్టమైన పాత్ర. ఈ పాత్రకి నా మనసులో ఎప్పటికీ ప్రత్యేక స్థానముంటుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పని చేయడం అనేది ప్రతిరోజూ అదృష్టమే. ఆయన నుంచి ఎన్నో నేర్చుకున్నాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారు జెంటిల్ మేన్. అందరినీ సమానంగా చూస్తారు. ఆన్ స్క్రీన్ లో మరియు ఆఫ్ స్క్రీన్ లో ఆయన రియల్ హీరో అని కథానాయిక ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ తెలిపారు.

NTR: యుఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ ను కలిసిన ఎన్.టి.ఆర్.

NTR: యుఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ ను కలిసిన ఎన్.టి.ఆర్.ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమా తర్వాత ఎన్.టి.ఆర్. ప్రపంచంలో అందరికీ దగ్గరయ్యాడు. తాజాగా యుఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ ఆహ్వానం మేరకు మర్యాదపూర్వకంగా ఎన్.టి.ఆర్. కలిశారు. సోషల్ మీడియాలో లారా విలియమ్స్ పోస్ట్ చేసింది. ఎన్.టి.ఆర్. ని కాన్సులేట్‌కి స్వాగతించడానికి ఉత్సాహంగా ఉంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో చిత్రీకరించబడిన అతని ఇటీవలి, రాబోయే ప్రాజెక్టులు భాగస్వామ్యం యొక్క శక్తిని, ఉద్యోగాలను సృష్టించడాన్ని మరియు భారతదేశం, యునైటెడ్ స్టేట్స్ మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయడాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి అని పేర్కొంది.

సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా చిత్రం తెలుసు కదా షూటింగ్ పూర్తి

సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా చిత్రం తెలుసు కదా షూటింగ్ పూర్తిమిరాయ్ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ తెలుసు కదా. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం తాజాగా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. టీం లోకేషన్ లో కేక్ కట్ చేసుకుని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.

Chiranjeevi: కిష్కింధపురి సినిమా చాలా బావుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి

Chiranjeevi: కిష్కింధపురి సినిమా చాలా బావుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవిబెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ లేటెస్ట్ థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ కిష్కింధపురి చిత్రాన్ని అభినందించారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వంలో షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకొని హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒక ప్రత్యేక వీడియోలో తన రివ్యూని షేర్ చేశారు.

గ్రామీణ రాజకీయాలలో స్త్రీ ముద్ర చూపిస్తూ ప్రభుత్వ సారాయి దుకాణం చిత్రం

గ్రామీణ రాజకీయాలలో స్త్రీ ముద్ర చూపిస్తూ ప్రభుత్వ సారాయి దుకాణం చిత్రంనరసింహా నంది రచన దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం ప్రభుత్వ సారాయి దుకాణం. దైవ నరేష్ గౌడ, పరిగి స్రవంతి మల్లిక్ నిర్మాతలుగా మురళీమోహన్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీలో నాగిరెడ్డి ఎడిటింగ్ చేస్తూ సిద్ధార్థ్ సంగీతాన్ని అందించారు. సదన్ హాసన్, విక్రమ్ జిత్, నరేష్ రాజు, వినయ్ బాబు హీరోలుగా శ్రీలు దాసరి, అదితి మైకేల్, మోహన సిద్ధి హీరోయిన్లుగా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
