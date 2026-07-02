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హైదరాబాద్లో మహిళలు ఉద్యోగాలు చేయట్లేదట.. ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరే.. కానీ..??
భారతదేశంలోని అత్యంత బలమైన పట్టణ శ్రామిక మార్కెట్లలో ఒకటిగా హైదరాబాద్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది. అయితే గణాంకాలు- కార్యక్రమాల అమలు మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఓఎస్పీఐ) తాజా నివేదికలోని ఒక గణాంకం నగరం ఎదుర్కొంటున్న ఒక సవాలును వెల్లడిస్తోంది.
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శ్రామిక శక్తిలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం ఇప్పటికీ చాలా తక్కువగా ఉంది. భారతదేశంలోని పది లక్షలకు పైగా జనాభా కలిగిన నగరాల్లోని కార్మిక- ఉపాధి సూచికలపై వచ్చిన నివేదిక ప్రకారం, హైదరాబాద్లో పురుషుల కార్మిక శక్తి భాగస్వామ్య రేటు 77.6 శాతంగా ఉండగా, మహిళల రేటు కేవలం 32.5 శాతంగా మాత్రమే ఉంది.
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, దేశంలోనే అత్యంత పటిష్టమైన ఉపాధి వ్యవస్థలలో ఒకటిగా ఈ నగరంలో ఉన్నప్పటికీ, పని చేయగల వయస్సు ఉన్న మహిళల్లో దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మాత్రమే ఉద్యోగం చేస్తున్నారు లేదా ఉపాధి కోసం చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఇతర అనేక ఉపాధి సూచికలలో హైదరాబాద్ మంచి పనితీరు కనబరుస్తున్నందున, ఈ ఫలితం నిరాశపరిచింది. నగరపు మొత్తం కార్మిక శక్తి భాగస్వామ్య రేటు 55.4 శాతంగా ఉంది. ఇది పది లక్షలకు పైగా జనాభా ఉన్న నగరాలలో నమోదైన సగటు 51.3 శాతం కంటే చాలా ఎక్కువ.
అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగం, ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమ, ఆర్థిక సేవలు, తయారీ రంగం, పెరుగుతున్న స్టార్టప్ పర్యావరణ వ్యవస్థ గత దశాబ్ద కాలంలో హైదరాబాద్ను ఒక ప్రధాన ఉపాధి కేంద్రంగా మార్చాయి. ఈ నివేదిక మరో ప్రోత్సాహకరమైన ధోరణిని కూడా సూచిస్తోంది.
ఉపాధి పొందుతున్న మహిళల్లో అధిక శాతం మంది తాత్కాలిక ఉద్యోగాల కంటే నియమిత వేతన ఉద్యోగాలలోనే ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్న మహిళల్లో దాదాపు 59.3 శాతం మంది నియమిత వేతన లేదా జీతభత్యాల ఉద్యోగాలలో నిమగ్నమై ఉన్నారు.
మహిళలు కార్మిక మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, వారికి అధికారిక ఉపాధి అవకాశాలు సాపేక్షంగా అందుబాటులో ఉన్నాయని ఇది సూచిస్తోంది. అయినప్పటికీ, సంపాదనలో గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు ఇంకా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లో స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న మహిళల సగటు నెలసరి ఆదాయం రూ. 15,558గా అంచనా వేయబడింది. ఇది వారి పురుష సహచరులు సంపాదించే రూ. 33,420లో సగం కంటే తక్కువ. వ్యాపార అవకాశాలు, సంస్థల స్థాయి, ఆదాయ సృష్టిలో కొనసాగుతున్న అంతరాన్ని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
శ్రామిక శక్తిలో మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం అనేది ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి ఉన్న అత్యంత వేగవంతమైన మార్గాలలో ఒకటని కార్మిక ఆర్థికవేత్తలు నిరంతరం వాదిస్తూ వస్తున్నారు. శ్రామిక శక్తిలో అధిక భాగస్వామ్యం కుటుంబ ఆదాయాలను పెంచడమే కాకుండా, నైపుణ్యం కలిగిన ప్రతిభావంతుల సంఖ్యను పెంచి, మొత్తం ఉత్పాదకతను కూడా వృద్ధి చేస్తుంది.
విస్తృతమైన ఎంఓఎస్పీఐ నివేదిక భారతదేశంలోని పట్టణ ప్రాంతాలంతటా ఈ సందేశాన్ని బలపరుస్తోంది. పది లక్షలకు పైగా జనాభా ఉన్న నగరాలు మరిన్ని అధికారిక ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తూ, ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, శ్రామిక శక్తిలో ఎక్కువ మంది మహిళలు పాల్గొనగలిగేంత వరకు ఆర్థిక వృద్ధి ప్రయోజనాలు అసమానంగానే ఉంటాయి. ఇప్పటికే బలమైన ఉపాధి పునాదులను కలిగి ఉన్న హైదరాబాద్కు, భారతదేశంలోని ప్రముఖ పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా దాని ప్రయాణంలో లింగ అంతరాన్ని తగ్గించడం తదుపరి మైలురాయి కావచ్చు.
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