పిల్లలు కనమంటే నో చెప్తున్న రష్యా మహిళలు.. వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు తలనొప్పి
దేశంలో నెలకొన్న జనాభా సంబంధిత సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన కొత్త ఆరోగ్య మార్గదర్శకాల ప్రకారం, పిల్లలను కనడానికి ఇష్టపడని మహిళలను రష్యా మనస్తత్వవేత్తల వద్దకు పంపనుంది. గత 25 ఏళ్లుగా సాగుతున్న తన పాలనలో, రష్యాలో తగ్గుముఖం పడుతున్న జనన రేటు అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు ప్రధాన ఆందోళన కలిగించే అంశాలలో ఒకటిగా ఉంది. గత నాలుగేళ్లుగా ఉక్రెయిన్ యుద్ధరంగంలోకి మాస్కో లక్షలాది మంది యువకులను పంపడంతో, ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది.
పునరుత్పత్తి ఆరోగ్య పరీక్షలకు సంబంధించి ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం, మహిళలు ఎంతమంది పిల్లలను కనాలనుకుంటున్నారో వైద్యులు వారిని అడుగుతారు. ఒకవేళ ఆ మహిళ సున్నా అని సమాధానం ఇస్తే, పిల్లలను కనడం పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని పెంపొందించే లక్ష్యంతో, ఆ మహిళను ఒక వైద్య మనస్తత్వవేత్త సంప్రదింపుల కోసం పంపాలని సిఫార్సు చేయబడింది. ఈ సిఫార్సులకు ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోనే ఆమోదం లభించినప్పటికీ, ప్రభుత్వ మీడియా వీటిని ఈ వారంలోనే వెలుగులోకి తెచ్చింది.
రష్యా జనాభా క్షీణించడాన్ని దేశ మనుగడ సమస్యగా అభివర్ణిస్తున్నారు అధికారులు. జననాల రేటును పెంచకపోతే 2034 నాటికి రష్యా అంతరించిపోతుందని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు. రష్యా జననాల రేటు గత 200 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత కనిష్ట స్థాయిలో, ప్రతి మహిళకు సుమారు 1.4గా ఉంది. స్థిరమైన జనాభాకు 2.1 అవసరమని జనాభా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతుండగా, ఈ రేటు దానికంటే చాలా తక్కువ.
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో మాస్కో గర్భస్రావ నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. "పిల్లలు లేని ప్రచారం" అని పిలవబడే దానిని చట్టవిరుద్ధం చేసే బిల్లులను ఆమోదించింది. పెద్ద కుటుంబాలను జాతీయ వీరులుగా కీర్తిస్తూ, వారికి ప్రభుత్వం నుండి అనేక ఆర్థిక, సామాజిక ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నారు.