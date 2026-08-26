Delivery Room, ప్రతి ప్రసవం ఒక కొత్త అనుభవం, లోకంలోకి కొత్త ప్రాణానికి ఆహ్వానం
వైద్యో నారాయణ హరి అంటారు పెద్దలు. వైద్యులు సాక్షాత్తూ ఆ భగవంతుడితో సమానం. ప్రాణాన్ని ఆ భగవంతుడి పోస్తే ఆ ప్రాణాన్ని కొత్తగా లోకానికి పరిచయం చేసేవారే వైద్యులు. ఒక డాక్టర్ జీవితంలో ప్రతి ప్రసవం ఒక కొత్త అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. వారు చేసే ఏ ప్రసవం మరొక దానితో సమానంగా వుండదు. ప్రసవ సమయంలో ముందుగా వారు ఊహించని ఎన్నో అనూహ్య పరిస్థితులు వారికి ఎదురవుతుంటాయి.
అలాంటి సమయంలోనూ వైద్యులు ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంటూ తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. అలా వారు ప్రసూతి గదిలో ఓ తల్లి ప్రసవం అవగానే అక్కడ వినిపిస్తుంది నవజాత శిశువు మొదటి పలుకరింపుగా చేసే రోదన. ప్రసూతి గదిలో పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు ఊహించనివిధంగా వుండొచ్చు కానీ వైద్యుడికి మాత్రం ప్రతి క్షణం ఒక కొత్త ప్రాణాన్ని సురక్షితంగా ఈ లోకంలోకి తీసుకురావాలనే బాధ్యతలో భాగమే. అందుకే ప్రాణాలు పోసే వైద్యులందరికీ సెల్యూట్.
डिलीवरी रूम की दुनिया कुछ भी हो सकती है— ASHaraf (@Yogya_balak) August 10, 2026
एक डॉक्टर की जिंदगी में हर डिलीवरी एक नया अनुभव होती है।
कोई भी दो डिलीवरी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते और बच्चे के जन्म के दौरान कई बार ऐसे अप्रत्याशित पल सामने आ जाते हैं, जिनकी पहले से कल्पना करना मुश्किल होता है।
ऐसे समय में डॉक्टर… pic.twitter.com/VvXOjzyXZV