  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. ఉమెన్ స్పెషల్
  4. Delivery Room: Every delivery is a new experience for doctor, welcoming a new life into the world
Written By జయ
Published By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (15:36 IST)

Delivery Room, ప్రతి ప్రసవం ఒక కొత్త అనుభవం, లోకంలోకి కొత్త ప్రాణానికి ఆహ్వానం

Doctor, Delivery Room
Written By: జయ
Published By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (15:40 IST)
google-news
వైద్యో నారాయణ హరి అంటారు పెద్దలు. వైద్యులు సాక్షాత్తూ ఆ భగవంతుడితో సమానం. ప్రాణాన్ని ఆ భగవంతుడి పోస్తే ఆ ప్రాణాన్ని కొత్తగా లోకానికి పరిచయం చేసేవారే వైద్యులు. ఒక  డాక్టర్ జీవితంలో ప్రతి ప్రసవం ఒక కొత్త అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. వారు చేసే ఏ ప్రసవం మరొక దానితో సమానంగా వుండదు. ప్రసవ సమయంలో ముందుగా వారు ఊహించని ఎన్నో అనూహ్య పరిస్థితులు వారికి ఎదురవుతుంటాయి.
 
అలాంటి సమయంలోనూ వైద్యులు ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంటూ తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. అలా వారు ప్రసూతి గదిలో ఓ తల్లి ప్రసవం అవగానే అక్కడ వినిపిస్తుంది నవజాత శిశువు మొదటి పలుకరింపుగా చేసే రోదన. ప్రసూతి గదిలో పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు ఊహించనివిధంగా వుండొచ్చు కానీ వైద్యుడికి మాత్రం ప్రతి క్షణం ఒక కొత్త ప్రాణాన్ని సురక్షితంగా ఈ లోకంలోకి తీసుకురావాలనే బాధ్యతలో భాగమే. అందుకే ప్రాణాలు పోసే వైద్యులందరికీ సెల్యూట్.
 
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
హైబీపీ వున్నవారు కివీ పండ్లు తింటే?

రెండో భార్యను కొడుకుకి ఇచ్చి వివాహం చేసిన వ్యక్తి, ఎందుకిలా జరిగింది?

రెండో భార్యను కొడుకుకి ఇచ్చి వివాహం చేసిన వ్యక్తి, ఎందుకిలా జరిగింది?ఇటీవలి కాలంలో మానవ సంబంధాలు క్రమంగా సన్నగిల్లిపోతున్నాయి. వావివరసలు నాశనమవుతున్నాయి. పరస్పర ఆకర్షణల కారణంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా వివాహేతర సంబంధాలు నడుపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఓ వ్యాపారవేత్త భార్య చనిపోయింది. అప్పటికి అతడి వయసు 45 ఏళ్లే. వీరికి 20 ఏళ్ల కొడుకు వున్నాడు. ఐతే బంధువుల ఒత్తిడి మేరకు మరో అమ్మాయిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె వయసు 39 ఏళ్లు. కానీ పెళ్లయిన దగ్గర్నుంచి సదరు వ్యాపారవేత్త వ్యాపార పనులపై నిత్యం విదేశాల్లోనే వుంటూ వచ్చాడు. గత 8 నెలలుగా అతడు ఇంటికి రానేలేదు.

కోడలు మేఘన చేసిన ఆరోపణలపై జోగి రమేష్ స్పందిస్తారా?

కోడలు మేఘన చేసిన ఆరోపణలపై జోగి రమేష్ స్పందిస్తారా?తమ కుటుంబ వ్యవహారాన్ని వైకాపా మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ రాజకీయం చేశారు. రోడ్డుకెక్కించారు. ఆయన విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మేఘన కుటుంబంపై ఆరోపణలు చేశారు. దీంతో మేఘన కూడా విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి పూర్తి వివరాలను వెల్లడించింది. తమ వద్ద ఇంకా బయటపెట్టాల్సిన వీడియోలు చాలా ఉన్నాయని వారు పేర్కొన్నారు. దీంతో జోగి రమేష్ కుటుంబం కలవరపాటుకు గురవుతోంది. పైగా, తనకు గోరుముద్దలు పెట్టలేదని విషపు ముద్దలు పెట్టారంటూ జోగి రమేష్ కుటుంబంపై కోడలు మేఘన ఆరోపించారు.

ఆవు పాలు తాగుతున్న పంది పిల్ల, వీడియో వైరల్

ఆవు పాలు తాగుతున్న పంది పిల్ల, వీడియో వైరల్రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లాలో వింత ఘటన చోటుచేసుకున్నది. జిల్లాలోని వెల్దుర్తిలో ఓ పందిపిల్ల ఆవు పొదుగు వద్దకు చేరి పాలు తాగుతూ తన ఆకలి తీర్చుకుంటూ కనబడింది. ఐతే ఇతర జంతువులు పాలు తాగితే కొమ్ములతో కుమ్మేసి ఆవు... మౌనంగా ఆ పందిపిల్లకు పాలు ఇస్తూ కనిపించింది. పందిపిల్ల ఆకలిని తీర్చిన ఆవు వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు. ఈ ఘటన వెల్దుర్తి పోలీసు స్టేషన్ ఎదురుగా వున్న మెయిన్ రోడ్డు పక్కనే జరిగింది.

కుమారుడికి జ్వరం.. ఐదు కిలోమీటర్లు భుజాలపై మోసుకెళ్లిన తండ్రి.. (video)

కుమారుడికి జ్వరం.. ఐదు కిలోమీటర్లు భుజాలపై మోసుకెళ్లిన తండ్రి.. (video)పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని ఒక గ్రామంలో సరైన రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో, జ్వరం వచ్చిన తన కుమారుడిని ఆసుపత్రికి చేర్చడానికి ఒక తండ్రి అతన్ని దాదాపు 5 కిలోమీటర్ల దూరం తన భుజాలపై మోసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. కొమరాడ మండలం రెబ్బ-వనధ గ్రామానికి చెందిన యశ్వంత్ అనే బాలుడు జ్వరంతో బాధపడుతుండగా, సరైన రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో చికిత్స కోసం అతన్ని భుజాలపై మోసుకుంటూ కునేరు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం తప్ప ఆ తండ్రికి వేరే మార్గం లేకుండా పోయింది.

అనంతపురంలో రైతుపై ఎలుగుబంటి దాడి- 40 కుట్లు పడ్డాయి

అనంతపురంలో రైతుపై ఎలుగుబంటి దాడి- 40 కుట్లు పడ్డాయిఅనంతపురం జిల్లాలో అడవి ఎలుగుబంటి దాడి గ్రామస్తులలో భయాందోళనలు రేకెత్తించింది. కుందుర్పి మండలం తేనగల్లు గ్రామానికి చెందిన ఒక రైతు తన పొలానికి వెళ్తుండగా అడవి ఎలుగుబంటి దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బుధవారం తెల్లవారుజామున వెంకటేశులు తన పొలం వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా, అకస్మాత్తుగా ఒక అడవి ఎలుగుబంటి అతనిపైకి దూకింది.

Kayadu Lohar: రజనీకాంత్ పక్కనే కూర్చోవడం కలలా అనిపిస్తోంది : కయాదు లోహర్

Kayadu Lohar: రజనీకాంత్ పక్కనే కూర్చోవడం కలలా అనిపిస్తోంది : కయాదు లోహర్విమానంలో రజనీకాంత్ తన పక్కనే కూర్చోవడాన్ని చూసి ఉప్పొంగిపోయిన కయాదు లోహర్: "ఇదంతా కలలా అనిపిస్తోంది" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. విమానంలో సూపర్ స్టార్‌తో సెల్ఫీ తీసుకునే అవకాశాన్ని కయాదు లోహర్ వదులుకోలేదు. భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి నటించాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.

Toxic Review :విషపూరితమైన భావాలు చొప్పించేదిగా యశ్ నటించిన టాక్సిక్‌ రివ్యూ

Toxic Review :విషపూరితమైన భావాలు చొప్పించేదిగా యశ్ నటించిన టాక్సిక్‌ రివ్యూటాక్సిక్‌... ఈ పేరు చాలాకాలంగా సినీప్రియులకు ఊరిస్తున్న చిత్రం పేరు. గీతు మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడుతూ ట్రైలర్ లో హాలీవుడ్ చిత్రాలను తలపించేలా వుందనే ప్రచారంలో ఎట్టకేలకు నేడు, ఆగస్టు 26వ తేదీ బుధవారంనాడు పలు భాషల్లో విడుదలైంది. హైదరాబాద్ లో ఐదు షోలకు పర్మిషన్, టికెట్ల రేట్ల పెంపు తో హడావుడి చేసిన ఈ సినిమా కె.జీఎఫ్ సీక్వెల్ తర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తీసుకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన టాక్సిక్.. యష్.కు లాభమా? నష్టమా తెలుసుకుందాం.

కృతి సనన్ రాఖీ యాడ్‌పై కంగనా వర్సెస్ రాహుల్ మాటల యుద్ధం... వెనక్కి తగ్గిన జివ

కృతి సనన్ రాఖీ యాడ్‌పై కంగనా వర్సెస్ రాహుల్ మాటల యుద్ధం... వెనక్కి తగ్గిన జివబాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్‌తో జివి జ్యువెలరీ బ్రాండ్ చేయించిన రాఖీ యాడ్ దేశంలో పెను సంచలనమైంది. దీనిపై బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీల మధ్య మాటలు యుద్ధం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో జివ కంపెనీ ఆ యాడ్‌ను అన్ని ప్రసారమాధ్యమాల నుంచి తొలగిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది.

ప్రీ సేల్ బుకింగ్స్‌లో దురంధర్‌ను బీట్ చేసిన టాక్సిక్

ప్రీ సేల్ బుకింగ్స్‌లో దురంధర్‌ను బీట్ చేసిన టాక్సిక్కన్నడ స్టార్ యశ్ హీరోగా నటించిన టాక్సిక్ చిత్రం ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం ప్రీ సేల్ టికెట్స్ బుకింగ్స్‌లో దురంధర్ చిత్రాన్ని బీట్ చేసింది. పలు దఫాలుగా వాయిదాపడుతూ వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 26వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఈ చిత్రం ప్రీసేల్‌ బుకింగ్స్‌లో రికార్డు సృష్టించింది. దీంతో ప్రస్తుతం 'టాక్సిక్‌' టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది.

Dhanush: ఇరుముడి నటి నక్షత్రను వీడియో కాల్‌లో ధనుష్ ప్రశంస, రష్మిక కితాబు

Dhanush: ఇరుముడి నటి నక్షత్రను వీడియో కాల్‌లో ధనుష్ ప్రశంస, రష్మిక కితాబుతెలుగు చిత్రం ఇరుముడి లో నటించిన బేబి నక్ష్రత మలయాళీ. ఆమె చేసిన రీల్స్ చూసి దర్శకుడు శివ నిర్వాణ సినిమాలోకి తీసుకున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా విజయాన్ని సాధిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. దానితో తమిళ నటుడు ధనుష్ ను కూడా ఆకట్టుకుంది. సూపర్‌స్టార్ ధనుష్ యువ నటి నక్షత్రకు ఫోన్ చేసి, ఆమె అద్భుతమైన నటనను ప్రశంసించారు. ఆమె నటన చాలా అద్భుతంగా, అందంగా ఉందని అన్నారు.