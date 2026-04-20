తాజా పిండి: ఆధునిక వంటగదులకు సాంప్రదాయ పిండి రుబ్బే పద్ధతిని తెస్తున్న సాఫ్టెల్
తాజాగా ఆడిన పిండి లేదా మసాలాల సువాసన కేవలం ఆహారానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. అది, పదార్థాలు స్వచ్ఛంగా ఉండి, తయారీ ప్రక్రియలు నెమ్మదిగా సాగి, రుచి విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడని ఒకప్పటి జ్ఞాపకం. వంటగదులు వేగం, సౌలభ్యం కోసం ఆధునికతను సంతరించుకోవడంతో, ఆ అనుభవం రోజువారీ జీవితం నుండి నిశ్శబ్దంగా కనుమరుగైంది. 35 సంవత్సరాలకు పైగా తయారీ నైపుణ్యం కలిగిన సాఫ్టెల్, ఆధునిక గృహావసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ అనుభవాన్ని తిరిగి తీసుకువస్తోంది.
దీని కాంపాక్ట్ ఘర్ ఘంటి తాజా పిండిని ఆడటాన్ని మళ్లీ సులభతరం చేస్తుంది. వంటగది ప్లాట్ఫామ్పై సరిపోయేంత చిన్నదిగా ఉంటూనే, ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు, మసాలాలను సులభంగా ఆడేంత శక్తివంతమైనదిగా ఇది నిలుస్తుంది. ఇది ఎలాంటి సంక్లిష్టతను జోడించకుండా, సాంప్రదాయ పద్ధతులను తిరిగి రోజువారీ వాడుకలోకి తీసుకువస్తుంది.
దీని ప్రధాన ఆకర్షణ రాతితో మెత్తగా నూరే ప్రక్రియ. ఇది సహజమైన రుచి, ఆకృతి, పోషకాలను నిలుపుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. గంటకు 7.5 నుండి 10 కిలోల వరకు ఆడే సామర్థ్యంతో, గంటకు కేవలం ఒక యూనిట్ విద్యుత్ వినియోగంతో, ఇది నిరంతర, రోజువారీ పనితీరు కోసం రూపొందించబడింది.
వివిధ గృహ అవసరాలకు అనుగుణంగా, సాఫ్టెల్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్, సెమీ ఆటోమేటిక్ మరియు మాన్యువల్ అనే మూడు మోడళ్లను అందిస్తోంది. ఇవి వినియోగదారులకు తమ సౌకర్య స్థాయిని ఎంచుకునే సౌలభ్యాన్ని కల్పిస్తాయి. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ అనిల్ కుమార్ జైన్ మాట్లాడుతూ, తాజా ఆహారం విలాసవంతమైనది కాదు, అది మంచి ఆరోగ్యానికి పునాది. మనం ప్రతిరోజూ తినే ఆహారంలో స్వచ్ఛత, పోషణ, నమ్మకాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి తాజా ఆహారాన్ని గ్రైండ్ చేయడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం అని అన్నారు.
ఈ ఆవిష్కరణతో, సాఫ్టెల్ కేవలం ఒక ఉత్పత్తిని పరిచయం చేయడమే కాదు. ఇది తాజా, స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని మళ్లీ ఒక దైనందిన అలవాటుగా మారుస్తోంది.