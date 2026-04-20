సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026 (19:14 IST)

తాజా పిండి: ఆధునిక వంటగదులకు సాంప్రదాయ పిండి రుబ్బే పద్ధతిని తెస్తున్న సాఫ్టెల్

తాజాగా ఆడిన పిండి లేదా మసాలాల సువాసన కేవలం ఆహారానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. అది, పదార్థాలు స్వచ్ఛంగా ఉండి, తయారీ ప్రక్రియలు నెమ్మదిగా సాగి, రుచి విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడని ఒకప్పటి జ్ఞాపకం. వంటగదులు వేగం, సౌలభ్యం కోసం ఆధునికతను సంతరించుకోవడంతో, ఆ అనుభవం రోజువారీ జీవితం నుండి నిశ్శబ్దంగా కనుమరుగైంది. 35 సంవత్సరాలకు పైగా తయారీ నైపుణ్యం కలిగిన సాఫ్టెల్, ఆధునిక గృహావసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ అనుభవాన్ని తిరిగి తీసుకువస్తోంది.
 
దీని కాంపాక్ట్ ఘర్ ఘంటి తాజా పిండిని ఆడటాన్ని మళ్లీ సులభతరం చేస్తుంది. వంటగది ప్లాట్‌ఫామ్‌పై సరిపోయేంత చిన్నదిగా ఉంటూనే, ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు, మసాలాలను సులభంగా ఆడేంత శక్తివంతమైనదిగా ఇది నిలుస్తుంది. ఇది ఎలాంటి సంక్లిష్టతను జోడించకుండా, సాంప్రదాయ పద్ధతులను తిరిగి రోజువారీ వాడుకలోకి తీసుకువస్తుంది.
 
దీని ప్రధాన ఆకర్షణ రాతితో మెత్తగా నూరే ప్రక్రియ. ఇది సహజమైన రుచి, ఆకృతి, పోషకాలను నిలుపుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. గంటకు 7.5 నుండి 10 కిలోల వరకు ఆడే సామర్థ్యంతో, గంటకు కేవలం ఒక యూనిట్ విద్యుత్ వినియోగంతో, ఇది నిరంతర, రోజువారీ పనితీరు కోసం రూపొందించబడింది.
 
వివిధ గృహ అవసరాలకు అనుగుణంగా, సాఫ్టెల్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్, సెమీ ఆటోమేటిక్ మరియు మాన్యువల్ అనే మూడు మోడళ్లను అందిస్తోంది. ఇవి వినియోగదారులకు తమ సౌకర్య స్థాయిని ఎంచుకునే సౌలభ్యాన్ని కల్పిస్తాయి. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ అనిల్ కుమార్ జైన్ మాట్లాడుతూ, తాజా ఆహారం విలాసవంతమైనది కాదు, అది మంచి ఆరోగ్యానికి పునాది. మనం ప్రతిరోజూ తినే ఆహారంలో స్వచ్ఛత, పోషణ, నమ్మకాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి తాజా ఆహారాన్ని గ్రైండ్ చేయడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం అని అన్నారు. 
 
ఈ ఆవిష్కరణతో, సాఫ్టెల్ కేవలం ఒక ఉత్పత్తిని పరిచయం చేయడమే కాదు. ఇది తాజా, స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని మళ్లీ ఒక దైనందిన అలవాటుగా మారుస్తోంది.

నేను గర్భవతినయ్యా, ట్రాన్స్‌జెండర్ తమన్నా షాకింగ్ పోస్ట్, ఫోటోలు

నేను గర్భవతినయ్యా, ట్రాన్స్‌జెండర్ తమన్నా షాకింగ్ పోస్ట్, ఫోటోలుట్రాన్స్‌జెండర్ తమన్నా షాకింగ్ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. తను గర్భవతినయ్యానంటూ ఫోటోలు షేర్ చేసింది. పిల్లలు పుట్టేందుకు తను చేయించుకున్న ప్రత్యేక చికిత్స విజయవంతమైందనీ, త్వరలోనే తను తల్లి కాబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. తమ పెళ్లి జరిగి గత 20 రోజుల క్రితమే ఏడాది పూర్తి చేసుకున్నదనీ, ఇంతలోనే తను గర్భవతి కావడం ఎంతో ఆనందంగా వుందని పేర్కొన్నది. కాగా బాలుడిగా జన్మించి ముంబై మహానగరంలో లింగ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకుని మస్తాన్ నుంచి తమన్నా సింహాద్రిగా మారింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌసులోనూ అడుగుపెట్టింది.

హైదారాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి విమానం, గాల్లోనే 4 గంటలు గిరికీలు, ప్రయాణికులు హాహాకారాలు (video)

హైదారాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి విమానం, గాల్లోనే 4 గంటలు గిరికీలు, ప్రయాణికులు హాహాకారాలు (video)ఆదివారం నాడు హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్బళ్లికి వెళ్తున్న ఫ్లై91 ఎయిర్‌లైన్స్ ఐసి3401 విమానం నిర్ణీత సమయానికి ల్యాండ్ కాకుండా, దాదాపు నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా బెంగళూరులో దిగిన సంఘన వెలుగుచూసింది. కేవలం గంటన్నరలో బెంగళూరు వెళ్లాల్సిన ఈ విమానం 4 గంటల పాటు గాల్లోనే అటూఇటూ తిరుగుతుండటంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. హాహాకారాలు చేసారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరిన ఈ విమానం, సాయంత్రం 4:30 గంటలకు హుబ్బళ్లిలో ల్యాండ్ కావాల్సి ఉండగా, గాలిలో ఉండగా సాంకేతిక లోపం తలెత్తినట్లు సమాచారం.

విజయ్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టు నోటీసులు.. ఆస్తి విలువ ఎందుకు తేడా చూపించారు?

విజయ్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టు నోటీసులు.. ఆస్తి విలువ ఎందుకు తేడా చూపించారు?టీవీకే అధ్యక్షుడు, కోలీవుడ్ హీరో విజయ్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టు సోమవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల్లో రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తున్న ఆయన... దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాల్లో తన ఆస్తి విలువను వేర్వేరుగా చూపించారు. దీనిపై చెన్నైకు చెందిన వి.విగ్నేష్ అనే వ్యక్తి మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో చెన్నై పెరంబూరు, తిరుచి సెంట్రల్ నియోజకవర్గాలో విజయ్ పోటీ చేస్తున్నారని, ఇందుకోసం ఆయన దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాలతో పాటు సమర్పించిన అఫిడవిట్‌‍లలో ఆస్తి విలువలో తేడాలు ఉన్నాయని హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

పెళ్లికి మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మృతి.. వీధికుక్క వల్లే ?

పెళ్లికి మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మృతి.. వీధికుక్క వల్లే ?పెళ్లికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మరణించాడు. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చిన్న శంకరంపేట మండలం, అంబాజీపేట గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. జంగరై నివాసి అయిన వరప్రసాద్ (30), పెళ్లి పత్రికలు పంచడానికి అంబాజీపేటకు వెళ్తుండగా, ఒక వీధి కుక్క అతని దారికి అడ్డంగా వచ్చింది. కుక్కను ఢీకొట్టకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో, అతను తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని పక్కకు తిప్పగా, అది రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టింది.

నల్గొండ జిల్లా చెరువుల్లో రాకాసి చేపలు, వలలను కొరికేస్తూ చేపలను తింటూ... వీడియో

నల్గొండ జిల్లా చెరువుల్లో రాకాసి చేపలు, వలలను కొరికేస్తూ చేపలను తింటూ... వీడియోనల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలంలోని పెద్దకపర్తి సరస్సులో డెవిల్ ఫిష్ మూక మత్స్యకారులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. చేపలు పట్టేందుకు సరసులో వలలు వేస్తుంటే ఆ వలల్ని ముక్కముక్కలుగా కొరికేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇతర చేపలను తినేస్తున్నాయి. దీనితో తమకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని చేపలు పట్టేవారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సరసులో చేపల వేటకు వెళితే రాకాసి చేపలు దొరుకుతున్నాయి. 3 నుంచి 4 టన్నులు వరకూ ఈ చేపలే పడుతున్నాయి. 100 కుటుంబాలు ఈ చేపల వేట మీద ఆధారపడి వున్నామని మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు సత్వరమే చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

Nani: నాని క్లాప్ తో లాంఛనంగా ప్రారంభమైన విజయ్ దేవరకొండ మూవీ

Nani: నాని క్లాప్ తో లాంఛనంగా ప్రారంభమైన విజయ్ దేవరకొండ మూవీఇండియన్ సినిమాను గ్లోబల్ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు తనదైన ముందడుగు వేశారు హీరో విజయ్ దేవరకొండ. హాయ్ నాన్న ఫేమ్ డైరెక్టర్ శౌర్యువ్ తో విజయ్ దేవరకొండ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. వైరా బ్యానర్ ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీని నిర్మిస్తోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నేచురల్ స్టార్ నాని క్లాప్ ఇచ్చారు.

Raghu Kunche: గేదెల రాజు క్యారెక్టర్ భయపెట్టేలా ఉండేందుకు 12 కేజీల పెరిగాను : రఘు కుంచె

Raghu Kunche: గేదెల రాజు క్యారెక్టర్ భయపెట్టేలా ఉండేందుకు 12 కేజీల పెరిగాను : రఘు కుంచెఈ చిత్రాన్ని మోటూరి టాకీస్‌ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు యాక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రఘు కుంచె

Vijay Sethupathi: పూరి జగన్నాథ్- స్లమ్ డాగ్ స్పెషల్ ఫిల్మ్ గా గుర్తుండిపోతుంది : విజయ్ సేతుపతి

Vijay Sethupathi: పూరి జగన్నాథ్- స్లమ్ డాగ్ స్పెషల్ ఫిల్మ్ గా గుర్తుండిపోతుంది : విజయ్ సేతుపతిడైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ స్టార్ విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘స్లమ్ డాగ్’ షూటింగ్ పూర్తైంది. ప్రస్తుతం అన్ని భాషల్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ‘33 టెంపుల్ రోడ్’ అనే గ్రిప్పింగ్ ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఈ చిత్రం టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్ పై పూరి జగన్నాధ్, చార్మీ కౌర్, జెబి మోహన్ పిక్చర్స్ జెబి నారాయణరావు కొండ్రోల్లాతో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.

Chiranjevi: గొప్ప మనసు చాటిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి 20 లక్షల వైద్య సహాయం

Chiranjevi: గొప్ప మనసు చాటిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి 20 లక్షల వైద్య సహాయంగుండెకి సంబంధించిన అత్యవసర శస్త్రచికిత్స కోసం మేకప్ ఆర్టిస్ట్ శివనాథ్ (శివ) కు 10.5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించారు మెగాస్టార్. అంతేకాకుండా అపోలో ఆసుపత్రిలో వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకుని, పూర్తి చికిత్స అందేలా చూసుకున్నారు.

Poonam Kaur : భీమేశ్వర ఆలయంలో పూనమ్ కౌర్ పూజలు

Poonam Kaur : భీమేశ్వర ఆలయంలో పూనమ్ కౌర్ పూజలుసినీ నటి పూనమ్ కౌర్ సోమవారం వేములవాడను సందర్శించి, భీమేశ్వర ఆలయంలో భీమేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆమె ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడంతో పాటు, కోడె మొక్కును సమర్పించారు. అనంతరం, ఆలయ అర్చకులు ఆమెను ఆశీర్వదించి, ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా పూనమ్ కౌర్ మాట్లాడుతూ, దైవాశీస్సులతో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని తాను దేవుడిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు.
