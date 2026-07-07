సంబంధిత వార్తలు
- నీ కడుపులో వున్నది నా బిడ్డ కాదు, డీఎన్ఎ టెస్ట్ చేపిస్తా: భర్త వేధింపులకు గర్భిణి ఆత్మహత్య
- గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
- వైద్యుడు అందుబాటులో లేరు.. గర్భిణీ స్త్రీతో పాటు నవజాత శిశువు మృతి
- రెండో అంతస్థు నుంచి దూకి ఆరు నెలల గర్భిణి ఆత్మహత్య... కారణం?
- భార్య ప్రైవేట్ భాగంలో ఇనుపరాడ్డు చొప్పించి హత్య.. ప్రమాదంలో చనిపోయిందని నమ్మించిన భర్త...
గర్భిణీ విషయంలో గర్భాశయానికి కుట్లు వేసినపుడు ఒకపూట స్నానం చేస్తే సరిపోతుందా?
ఈరోజుల్లో గర్భం ధరించడం అంటే అది సాధారణ విషయంగా వుండటంలేదు. సంతానం కోసం IVF వంటి పద్ధతుల కోసం కొత్త జంటలు గైనిక్ ఆసుపత్రుల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. ఇక ఈ ప్రయత్నాలు సఫలమయ్యాక ఆ తర్వాత నెలనెలా ఏదో ఒక సమస్య ఆందోళనకు గురిచేస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా గర్భాశయానికి కుట్లు (Cervical Cerclage) వేసిన ఈ సమయంలో గర్భిణి ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వుంటుంది. కొందరికి రెండుపూటలా స్నానం చేసే అలవాటు.. అంటే పరిశుభ్రంగా వుండే అలవాటు వుంటుంది. ఐతే వైద్య నిపుణులు సూచించేదేమిటంటే... ఒక పూట స్నానం చేస్తే పూర్తిగా సరిపోతుంది. ఒక పూట చేయడం వల్ల ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. రెండు పూట్ల కచ్చితంగా చేయాలనే నియమం ఏమీ లేదు.
గర్భధారణ సమయంలో, ముఖ్యంగా కుట్లు వేసిన తర్వాత వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఎంత ముఖ్యమో... అలసట లేకుండా చూసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ సమయంలో స్నానానికి సంబంధించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటో పరిశీలిద్దాము.
ఒక పూట స్నానం సరిపోవడానికి కారణాలు:
బెడ్ రెస్ట్: కుట్లు వేసిన తర్వాత సాధారణంగా ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఎక్కువగా చెమట పట్టడం లేదా మురికి కావడం జరగదు. కాబట్టి ఒక పూట స్నానం సరిపోతుంది.
అలసట లేకుండా ఉండటం: రెండు పూట్ల స్నానం చేయడం వల్ల గర్భిణి అలసిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వీలైనంత వరకు శ్రమను తగ్గించుకోవాలి.
ఒకవేళ రెండో పూట చేయాలి అనుకుంటే
ఒకవేళ ఉక్కపోతగా ఉండి, చిరాగ్గా అనిపిస్తే... రెండో పూట తలస్నానం కాకుండా కేవలం ఒంటికి మాత్రమే గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయవచ్చు. లేదా కేవలం ముఖం, కాళ్ళు, చేతులు కడుక్కుని బట్టలు మార్చుకున్నా సరిపోతుంది.
స్నానం చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు:
బాత్టబ్లో కూర్చోవడం లేదా నీళ్ల బకెట్లో కూర్చోవడం అస్సలు చేయకూడదు. కేవలం నిలబడి లేదా స్టూల్పై కూర్చుని (షవర్ లేదా మగ్తో) మాత్రమే స్నానం చేయాలి. కూర్చుని నీళ్లు పోసుకునేటప్పుడు పొత్తికడుపుపై ఒత్తిడి పడకుండా చూసుకోవాలి. మరీ చల్లటి నీరు లేదా బాగా వేడి నీటిని కాకుండా గోరువెచ్చని నీటిని మాత్రమే వాడాలి.
ప్రైవేట్ పార్ట్స్ దగ్గర జాగ్రత్త: యోని ప్రాంతంలో ఎలాంటి సువాసన గల సబ్బులు, కెమికల్ వాష్లు వాడకండి. కేవలం సాధారణ నీటితోనే ముందు నుండి వెనుకకు (Front to Back) కడగాలి. స్నానం పూర్తయిన వెంటనే జననాంగాల ప్రాంతాన్ని మెత్తటి కాటన్ గుడ్డతో తడి లేకుండా పూర్తిగా తుడవాలి. అక్కడ తేమ ఉంటే బ్యాక్టీరియా చేరి వాసన లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
బాత్రూమ్లో జారిపడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీలైతే స్నానం చేసేటప్పుడు ఇంట్లో వేరొకరు తోడుగా ఉండటం మంచిది. కాబట్టి, హ్యాపీగా రోజుకు ఒకసారి స్నానం చేయవచ్చు. ప్రైవేట్ పార్ట్ దగ్గర తడి లేకుండా పొడిగా ఉంచుకోవడంపై మాత్రమే ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పూర్తి సమాచారం కోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి.
ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించనున్న ఏపీ.. మంత్రి దుర్గేష్
పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించే వారికి మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించేందుకు నివు ఏఐ ప్లాట్ఫారమ్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించనుందని రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మంగళవారం పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసేందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ), ఎక్స్ప్లోరర్ సంస్థల మధ్య మూడేళ్ల వ్యూహాత్మక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. సచివాలయంలో జరిగిన ఈ ఒప్పంద సంతకాల ప్రక్రియను మంత్రి పర్యవేక్షించారు.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఎన్నిక చెల్లదు : కోర్టుకెక్కిన డీఎంకే నేత
టీవీకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సి.జోసెఫ్ విజయ్ ఎన్నిక చెల్లదంటూ ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన డీఎంకే నేత ఒకరు మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విజయ్ దాఖలు చేసిన ఎన్నికల అఫిడవిట్లో కేసుల వివరాలను దాచిపెట్టారని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఆయన ఎన్నిక చెల్లదని పేర్కొంటూ ఆ పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్ను మద్రాస్ హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. సీఎం విజయ్తో పాటు రాష్ట్ర క్రీడా శాఖామంత్రి ఆదవ్ అర్జున గెలుపుపై వచ్చిన పిటిషన్లను కూడా జస్టిస్ వి.లక్ష్మీనారాయణన్ ఏకసభ్య ధర్మాసనం విచాణకు స్వీకరించింది. ఈ పిటిషన్లలో ఉన్న కొన్ని సాంకేతిక లోపాలను వారం రోజుల్లోగా సరిదిద్దాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఆ ప్రాసెస్ పూర్తి కాగానే విజయ్తో పాటు మంత్రికి మూడు వారాల గడువిస్తూ రిజిస్ట్రీ నోటీసులు జారీ చేయనుంది.
అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - తెలుగు విద్యార్థిని మృతి
అమెరికాలో జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో తెలుగు విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతురాలిని అట్లూరి ప్రసన్నగా గుర్తించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా వాసిగా గుర్తించారు. ఇటీవలే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న ప్రసన్న రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం కుటుంబ సభ్యులను తీవ్ర దుఃఖసాగరంలోకి నెట్టింది.
ప్రభుత్వ జిల్లా ఆస్పత్రి జనరల్ వార్డులో వర్షపు నీరు (వీడియో)
ఓడిన కన్నప్రేమ - కుమార్తె కాళ్లపై పడినా కనికరించలేదు... (వీడియో)
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కన్నప్రేమ ఓడిపోయింది. ప్రియుడిని వదిలిపెట్టాలంటూ కుమార్తె కాళ్లపై పడి తల్లిదండ్రులు ప్రాధేయపడినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. కన్నతల్లిదండ్రులు కాళ్లమీద పడినా ఆ కుమార్తె కనికరించలేదు. తల్లిదండ్రులను కాదని ప్రేమించిన ప్రియుడుతోనే వెళ్లిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.
Chiru158: హైదరాబాద్లో శమెగాస్టార్ చిరంజీవి 158 చిత్రం భారీ యాక్షన్ షెడ్యూల్
మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్
Ntr: ఎన్టీఆర్కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో విబేదం ఏమిటి ?
Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.