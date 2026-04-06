UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)
ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది.
ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.
ఈ యాత్ర శారీరక బలం, మానసిక స్థైర్యం రెండింటినీ పరీక్షించింది. రాళ్ళతో నిండిన మార్గాలు, నిటారుగా ఉండే ఎత్తులు, ఇరుకైన పర్వత దారులను అధిగమిస్తూ, దివ్య ప్రతిరోజూ దాదాపు 10 నుండి 12 గంటల పాటు సైకిల్ తొక్కారు. మార్గంలోని అనేక భాగాలు సైకిల్ తొక్కడానికి వీలులేనంత కఠినంగా ఉండటంతో, ఆ ప్రసిద్ధ బేస్ క్యాంప్ వైపు తన ఆరోహణను కొనసాగిస్తూనే ఆమె తన సైకిల్ను భుజాలపై మోయవలసి వచ్చింది.
ఆమె హిమాలయాల్లో మరింత ఎత్తుకు వెళ్లేకొద్దీ, ఆక్సిజన్ స్థాయిలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. దీంతో శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమై, ఎత్తు ప్రాంతాల అనారోగ్యం వచ్చే ప్రమాదం పెరిగింది. గడ్డకట్టే చలి, అలసట, తీవ్రమైన గాలులు ఈ కష్టాన్ని మరింత పెంచాయి. అయినప్పటికీ ఆమె చెక్కుచెదరని ఏకాగ్రతతో ముందుకు సాగింది.
సుమారు 5,364 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కు చేరుకోవడమే చాలా మంది సాహస యాత్రికులకు ఒక సవాలుతో కూడిన యాత్ర. సైకిల్పై ఈ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి అసాధారణమైన ఓర్పు, అక్కడి వాతావరణానికి అలవాటుపడటం, జాగ్రత్తతో కూడిన ప్రణాళిక అవసరం. దివ్య సాధించిన ఈ ఘనతతో ఆమె పలువురి ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా పట్టుదలతో సాధించాలనే మహిళలకు స్ఫూర్తినిచ్చిందనే చెప్పాలి.