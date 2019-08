నీకు ఆమోదయోగ్యం కాకపోతే అన్ని మూసుకో : కేశినేనికి పీవీపీ కౌంటర్

ఇదే అంశంపై కేశినేని నాని ఓ ట్వీట్ చేశారు. 'కాశ్మీర్ విషయంలో జరిగిన తీరు ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఆ రోజు ఆంధ్ర ప్రజల గొంతు నొక్కారు. ఈ రోజు కాశ్మీర్ ప్రజల గొంతు నొక్కారు. ఫరూక్ అబ్దుల్లా, మెహబూబా, గులాంనబీ ఆజాద్, ఒమర్ అబ్దుల్లా వంటి కాశ్మీరీ నాయకులకైనా వారి వాదన వినిపించే అవకాశం ఇచ్చి, తర్వాత చేయవలసింది చేస్తే ఆక్షేపణ వుండేది కాదు' అని అభిప్రాయపడ్డారు.



దీనికి వైకాపాకు చెందిన నేత, సినీ నిర్మాత, పారిశ్రామికవేత్త పీవీపీ వరప్రసాద్ గట్టిగానే కౌంటరిచ్చారు. 'చిట్టచివరకు జాతి అభిప్రాయం పార్లమెంట్‌లో ప్రతిబింభించింది. నీకు ఆమోదయోగ్యం కాకపోతే అన్ని మూసుకో. ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకో. ఆ రాష్ట్రానికి నిరాశా నాయకులు ఏం చేశారు... 72 ఏళ్ల రక్తపాతం! దయచేసి రాహుల్ పండితా రచించిన 'అవర్ మూన్ హాజ్ బ్లడ్ క్లాట్స్' చదువు. నీ కళ్లు తెరచుకుంటాయి' అని వ్యాఖ్యానించారు.



కాగా, గత ఎన్నికల్లో విజయవాడ లోక్‌సభ స్థానం నుంచి వైకాపా తరపున పీవీపీ, టీడీపీ తరపున కేశినేని నానిలు పోటీ చేయగా, వీరిలో కేశినేని నాని అతి తక్కువ ఓట్లతో బయటపడ్డారు. అప్పటి నుంచి వారిద్దరి మధ్య ట్వీట్టర్ వార్ సాగుతోంది. ఇప్పటికే పలు అంశాలపై వారు ఒకరిపై ఒకరు ఘాటుగా విమర్శలు చేసుకున్నారు. ఇపుడు కాశ్మీర్ అంశంపై కూడా ఘాటైన ట్వీట్స్ చేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.









