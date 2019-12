తదనంతరం భారీ లక్ష్య చేధనతో బరిలోకి దిగిన టీమిండియా… మూడో ఓవర్ రెండో బంతికే ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ వికెట్ కోల్పోయింది. 10 బంతుల్లో ఒక ఫోర్ సాయంతో 8 పరుగులు చేసిన రోహిత్ పెర్రి బౌలింగ్‌లో హేట్మేయర్‌కి క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ అయ్యాడు. అ తర్వాత మరో ఓపెనర్ కెఎల్ రాహుల్‌తో కలిసి మరో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు.



ఇక విండీస్ బౌలర్ల పై ఎదురు దాడికి దిగిన రాహుల్

ఫోర్లు సిక్సులతో విరుచుకుపడ్డాడు. చెత్త బంతులను బౌండరీకి తరలిస్తూ… 37 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరి పూర్తి చేసుకున్నాడు. 40 బంతుల్లో 4 సిక్సులు 5 ఫోర్ల సాయంతో 62 పరుగులు చేసాడు.



ఇక కెప్టెన్ కోహ్లీ 35 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరి పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆపై కోహ్లీ దూకుడు పెంచాడు. రాహుల్ తర్వాత క్రీజ్‌లోకి వచ్చిన పంత్ వచ్చి రావడంతోనే సిక్స్‌తో పరుగుల ఖాతా తెరిచాడు. శివం దుబేతో కలిసి కోహ్లి అదరగొట్టే స్కోర్ చేశాడు. 50 బంతుల్లో 6 సిక్సులు ఆరు ఫోర్ల సాయం 94 పరుగులు చేశాడు.



కెప్టెన్ కోహ్లికి మ్యాన్ అఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డ్ దక్కింది. ఈ సందర్భంగా

కోహ్లీ చేసిన సైగలకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.



