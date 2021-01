తాజాగా లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా చిన్న కుమార్తె అంజలి బిర్లా ఐఏఎస్‌కు సెలెక్ట్ అయ్యారు. భారత పరిపాలనా సేవకు ఆమె ఎంపికయ్యారు అని తెలిసిన వెంటనే సోమవారం కోటశక్తిగర్ నివాసంలో పండుగ వాతావరణం ఏర్పడింది. తన విజయాల పరంపరలో అక్క ఆకాంక్ష బిర్లాకు అంజలి బిర్లా ఘనత ఇచ్చింది. పరిపాలనా సేవలో చేరిన తరువాత, మహిళా సాధికారత రంగంలో పని చేయాలని ఆమె కోరుకుంటుంది.

ఈ శుభవార్త వచ్చిన వెంటనే, కుటుంబ సభ్యులు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా భార్య అమితా బిర్లా కూడా తన కుమార్తె సాధించిన విజయాలపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మొదటి నుండి భిన్నంగా ఏదైనా చేయాలని తాను నిశ్చయించుకున్నాననీ, మొదటిసారే ఐఎఎస్ పరీక్షకు ఎంపికైనందుకు ఆనందంగా వుందన్నారు అంజలి.

Birla - Speaker Hon. @ombirlakota Ji’s daughter has qualified the Civil Services - I.A.S. Examination. Heartiest Congratulations.



