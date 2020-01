కార్చిచ్చు నుంచి కాపాడిన వ్యక్తిని కౌగిలించుకున్న ఎలుగుబంటి (వీడియో)

అమేజాన్ అడవుల్లో ఈ కార్చిచ్చు కారణంగా వన్య మృగాలు మృతి చెందాయి. ఆస్ట్రేలియాలో మాత్రం కనిపించే అరుదైన కోలా ఎలుగుబంట్లు రెండువేలకు పైగా మరణించాయి. కార్చిచ్చును ఆర్పేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఓ వ్యక్తి కార్చిచ్చులో చిక్కిన చిన్న ఎలుగబంటిని కాపాడాడు. అయితే తనను కాపాడిన వ్యక్తిని ఆ చిన్న ఎలుగుబంటి కౌగిలించుకుంది. ఇంకా కాళ్లను గట్టిగా పట్టుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

This bear, rescued from a fire, won't let go of the man who saved him.