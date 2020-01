ఆ సమయంలో నర్సులు అప్సరసల్లా కనిపించారు: ఇమ్రాన్ ఖాన్

వివరాల్లోకి వెళితే.. కరాచీలోని ఓ ఆసుపత్రిలో ప్రసంగించిన ఇమ్రాన్.. తాను ఒకప్పుడు ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్న సందర్భం గురించి ప్రస్తావించారు.

2013 ఎన్నికల ప్రచారంలో తాను వేదికపై పడిపోయిన సందర్భం అది అంటూ మొదలెట్టారు. ఆ తర్వాత తాను షౌకత్ ఖానుమ్ ఆసుపత్రిలో అడుగుపెట్టినప్పుడు, గాయాల కారణంగా తీవ్రమైన నొప్పులతో బాధపడుతున్నానని చెప్పారు.



కానీ డాక్టర్ అసిమ్ తనకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ నొప్పులన్నీ మాయమైపోయాయని తెలిపారు. ఆ సమయంలో నర్సులు అప్సరసల్లా కనిపించారంటూ ఇమ్రాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమైనాయి. తరువాత ఆసుపత్రి ఆవరణలోనే ఓ టీవీ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చానని చెప్పారు.



ఇంకేముంది.. ప్రస్తుతం నెట్టింట నర్సులపై ఇమ్రాన్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సామజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఇక నెటిజన్లు ఇమ్రాన్‌ను ఓ రేంజ్‌లో ఆటాడుకుంటున్నారు.

