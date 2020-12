యువకుడి భీష్మ ప్రతిజ్ఞ - వీరాభిమాని కోర్కె తీర్చిన షియోమీ!

అయితే, కమల్ అహ్మద్ అనే యువకుడికి షియోమీ ఫోన్ల వీరాభిమాని. ఈ క్రమంలో ఇటీవల షియోమీ ఎంఐ 10టీ ప్రో ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోనును కొనాలన్నది అతని కోరిక. అయితే వేలాది రూపాయలు చెల్లించి కొనలేని స్థితి. దీనికి కారణం ఆయన ఆర్థిక స్థితి అంతంతమాత్రమే.



ఈ క్రమంలో షియోమీ ఎంఐ 10టీ ప్రో ఫోన్‌ను భారత మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది. ఆ ఫోన్‌ను కొనేందుకు డబ్బులు పొదుపు చేస్తున్న కమల్... ఈ ఫోన్‌ను కొనేవరకు తాను పెళ్లి చేసుకోబోనని ఫన్నీగా ట్వీట్ చేశాడు.

ఈ ట్వీట్ కాస్త షియోమీ కంపెనీ భారత బృందానికి చేరింది. ఈ ట్వీట్‌ను షియోమీ పరిగణనలోకి తీసుకుంది. వెంటనే అతడు కోరుకున్న లేటెస్ట్ మోడల్ ఫోన్‌ను ఉచితంగా పంపించింది. అనంతరం, షియోమీ ఇండియా అధిపతి మనుకుమార్ జైన్ స్పందిస్తూ... 'ఇప్పుడిక నువ్వు పెళ్లికి సిద్ధం అనుకుంటా!' అంటూ కొంటెగా ట్వీట్ చేశారు. ఈ ఉదంతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.







haha! I think you are now ready to get married