Telangana(17/17)
|Party
|Lead/Won
|Change
|BJP
|4
|--
|CONGRESS
|3
|--
|TRS
|9
|--
|OTHERS
|1
|--
ప్రధాన ప్రత్యర్థులు: జి. నగేష్ (తెరాస) వర్సెస్ రమేష్ రాథోడ్(కాంగ్రెస్)
తెలంగాణలోని 17 లోక్సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి తెరాస నుంచి జి.నగేష్ విజయం సాధించారు. కాగా ఈ 2019 ఎన్నికల్లోనూ జి. నగేష్ తెరాస నుంచి పోటీ చేస్తుండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నరేష్ జాధవ్ బరిలోకి దిగారు.
|
State Name
|
|
Constituency
|BJP
|Congress
|TRS
|Others
|Comments
|Telangana
|
|Adilabad(ST)
|Soyam Babu Rao
|Ramesh Rathod
|Godam Nagesh
| --
|BJP Lead
|Bhongir
|PV Shamsunder Rao
|Komatireddy Venkat Reddy
|Boora Narsaiah Goud
| --
|Congress Lead
|Chevella
|B. Janardhan Reddy
|Konda Vishweshwar Reddy
|G Ranjith Reddy
| --
|Congress Lead
|Hyderabad
|Dr. Bhagwanth Rao
|Firoz Khan
|Asaduddin Owaisi
| --
|MIM Lead
|Karimnagar
|Bandi Sanjay
|Ponnam Prabhakar
|B Vinod Kumar
| --
|BJP Lead
|Khammam
|Vasudev Rao
|Smt. Renuka Choudhary
|Nageswara Rao Nama
| --
|TRS Lead
|Mahabubabad
|Jatothu Hussain Naik
|Porika Balram Naik
|Maloth Kavitha
| --
|TRS Lead
|Mahabubnagar
|Smt. D K Aruna
|Dr. Ch. Vamshichand Reddy
|Manne Srinivas Reddy
| --
|TRS Lead
|Medak
|Raghunanadan Rao
|Gali Anil Kumar
|Kotha Prabhakar Reddy
| --
|TRS lead
|Malkajgiri
|N Ramchandra Rao
|A Revanth Reddy
|Marri Rajashekar Reddy
| --
|Congress Lead
|Nagarkurnool(SC)
|Kum. Bangaru Shruthi
|Dr. Mallu Ravi
|P Ramulu
| --
|TRS Lead
|Nalgonda
|Garlapati Jithender Kumar
|N. Uttam Kumar Reddy
|Vemireddy Narasimha Reddy
| --
|Congress Lead
|Nizamabad
|D. Aravind
|Madhu Yashki Guud
|Kalvakuntla Kavitha
| --
|BJP Lead
|Peddapalle
|S. Kumar
|A Chandra Sekhar
|Borlakunta Venkatesh Nethani
| --
|TRS Lead
|Secunderabad
|G Kishan Reddy
|M. Anjan Kumar Yadav
|Talasani Saikiran Yadav
| --
|BJP Lead
|Warangal
|Chinta Sambamurthy
|Dommati Sambaiah
|Pasunuri Dayakar
| --
|TRS Lead
|Zahirabad
|Banala Laxma Reddy
|K Madan Mohan Rao
|BB Patil
| --
|TRS Lead
గత 2014 ఎన్నికల్లో తెరాసకి చెందిన జి. నగేష్కు 4,30,847 ఓట్లు పోలవగా తన సమీప ప్రత్యర్థి, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నరేష్ జాదవ్కి 2,59,557 ఓట్లు వచ్చాయి.
ఇకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మొత్తం 17 లోక్ సభ స్థానాలకు ఈసారి హేమాహేమీలు పోటీ పడుతున్నారు. తెరాస నుంచి కల్వకుంట్ల కవిత, బి. వినోద్ కుమార్, పి. దయాకర్, నామా నాగేశ్వర రావు తదితరులు పోటీలో వున్నారు. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పొన్నం ప్రభాకర్, మధుయాష్కి గౌడ్, ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, ఎన్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, రేణుకా చౌదరి తదితరులు బరిలో వున్నారు. మే 23న ఇక్కడే ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడిస్తాం.