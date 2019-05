Assam

Autonomous District(ST) Harensingh Bey Biren Singh Engti -- Horensingh Bey is leading Barpeta -- -- -- AGP's Kumar Deepak Das is leading Dhubri -- -- -- AIUDF's Badruddin Ajmal is leading Dibrugarh Rameswar Teli Paban Singh Ghatowar -- Rameswar Teli is leading Gauhati Smt. Queen Ojha -- -- Congress' Bobbeeta Sharma is leading Jorhat Tapan Gogai Sushanta Borgohain -- Tapan Gogai is leading Kaliabor -- Gaurav Gogoi -- Gaurav Gogoi is leading Karimganj(SC) Kripanath Malla Swarup Das -- AIUDF's Radheshyam Biswas is leading Kokrajhar(ST) -- -- -- BPF's Pramila Rani Brahma is leading Lakhimpur Pradan Baruah Anil Borgohain -- Pradan Baruah is leading Mangaldoi Dilip Saikia Bhubaneswar Kalita -- Dilip Saikia is leading Nawgong Rupak Sharma Pradyut BordoloI -- Rupak Sharma is leading Silchar Dr Rajdeep Roy Bengali Sushmita Dev -- Rajdeep Roy Bengali is leading Tezpur Pallab Lochan Das Mgvk Bhanu -- Pallab Lochan Das is leading