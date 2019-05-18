Last Modified మంగళవారం, 21 మే 2019 (21:24 IST)
Kerala(21/20)
|Party
|Lead/Won
|Change
|LDF
|1
|--
|NDA
|1
|--
|UDF
|19
|--
|OTHERS
|0
|--
కేరళ రాష్ట్రంలో మొత్తం 20 లోక్ సభ స్థానాలు వున్నాయి. గత 2014 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. సీపీఎం రెండు స్థానాలు, ఇండిపెండెంట్కు ఒక్క స్థానం, ఐయూఎమ్ఎల్కు, ఆర్ఎస్పీకి చెరొక స్థానం దక్కింది. ఈసారి 2019 ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేరళలో విజయావకాశాలున్నాయి.
|
State Name
|
|
Constituency
|LDF
|NDA
|UDF
|Others
|Comments
|Kerala
|
|Alappuzha
|AM Arif
|KS radhakrishnan
|Shanimol Usman
| --
|LDF Leading
|Alathur
|PK Biju
|TV Babu
|Remya Haridas
| --
|UDF Leading
|Attingal
|A Sampath
|Sobha Surendran
|Adoor Prakash
| --
|UDF Leading
|Chalakudy
|Innocent
|AN Radhakrishnan
|Benny Behanan
| --
|UDF Leading
|Ernakulam
|P Rajeev
|Alphons Kannanthanam
|Hibi Eden
| --
|UDF Leading
|Idukki
|Joice George
|Biju Krishnan
|Dean Kuriakose
| --
|UDF Leading
|Kannur
|PK Sreemathy
|CK Padmanabhan
|K Sudhakaran
| --
|UDF Leading
|Kasaragod
|KP satheesh Chandran
|Raveesha Thanthri Kuntar
|Rajmohan Unnithan
| --
|UDF Leading
|Kollam
|KN Balagopal
|KV sabu
|NK premachandran
| --
|UDF Leading
|Kottayam
|VN Vasavan
|PC Thomas
|Thomas Chazhikkadan
| --
|UDF Leading
|Kozhikode
|A Pradeepkumar
|KP Prakash Babu
|MK Raghavan
| --
|UDF Leading
|Malappuram
|VP Sanu
|Unnikrishnan Master
|PK Kuhjalikkutty
| --
|UDF Leading
|Mavelikkara
|Chittayam Gopakumar
|Thazhava Sahadevan
|Kodikkunnil Suresh
| --
|UDF Leading
|Palakkad
|MB Rajesh
|C krishnakumar
|VK Sreekandan
| --
|UDF Leading
|Pathanamthitta
|Veena George
|K Surendran
|Anto Antony
| --
|UDF Leading
|Ponnani
|PV Anwar
|VT Rema
|ET Muhammad Basheer
| --
|UDF Leading
|Thiruvananthapuram
|C Divakaran
|Kummanam Rajasekharan
|Shashi Tharoor
| --
|UDF Leading
|Thrissur
|Rajaji Mathew Thomas
|Suresh Gopi
|T N Prathapan
| --
|UDF Leading
|Vadakara
|P jayarajan
|VK sajeevan
|K Muraleedharan
| --
|UDF Leading
|Wayanad
|PP Suneer
|Thushar Vellappally
|Rahul Gandhi
| --
|UDF Leading
భారతదేశంలో మొత్తం 543 లోక్ సభ స్థానాలున్నాయి. ఈ స్థానాలకు ఈ 2019 ఏప్రిల్ నుంచి మే నెల వరకూ ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో భాజపా, కాంగ్రెస్, సమాజ్వాది పార్టీ, బీఎస్పీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, తెదేపా, వైసీపీ, తెరాస తదితర ప్రధాన పార్టీలు పోటీ చేశాయి.