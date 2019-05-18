గురువారం, 23 మే 2019
  1. వార్తలు
  2. ఎన్నికలు 2019
  3. లోక్‌సభ ఎన్నికల ఫలితాలు 2019

కేరళ లోక్‌సభ ఫలితాలు 2019

Last Modified మంగళవారం, 21 మే 2019 (21:24 IST)

Kerala(21/20)

PartyLead/WonChange
LDF1--
NDA1--
UDF19--
OTHERS0--



కేరళ రాష్ట్రంలో మొత్తం 20 లోక్ సభ స్థానాలు వున్నాయి. గత 2014 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. సీపీఎం రెండు స్థానాలు, ఇండిపెండెంట్‌కు ఒక్క స్థానం, ఐయూఎమ్ఎల్‌కు, ఆర్ఎస్పీకి చెరొక స్థానం దక్కింది. ఈసారి 2019 ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేరళలో విజయావకాశాలున్నాయి.

State Name
Constituency LDFNDAUDFOthersComments
Kerala
AlappuzhaAM Arif KS radhakrishnan Shanimol Usman -- LDF Leading
AlathurPK Biju TV Babu Remya Haridas -- UDF Leading
AttingalA Sampath Sobha Surendran Adoor Prakash -- UDF Leading
ChalakudyInnocent AN Radhakrishnan Benny Behanan -- UDF Leading
ErnakulamP Rajeev Alphons Kannanthanam Hibi Eden -- UDF Leading
IdukkiJoice George Biju Krishnan Dean Kuriakose -- UDF Leading
KannurPK Sreemathy CK Padmanabhan K Sudhakaran -- UDF Leading
KasaragodKP satheesh Chandran Raveesha Thanthri Kuntar Rajmohan Unnithan -- UDF Leading
KollamKN Balagopal KV sabu NK premachandran -- UDF Leading
KottayamVN Vasavan PC Thomas Thomas Chazhikkadan -- UDF Leading
KozhikodeA Pradeepkumar KP Prakash Babu MK Raghavan -- UDF Leading
MalappuramVP Sanu Unnikrishnan Master PK Kuhjalikkutty -- UDF Leading
MavelikkaraChittayam Gopakumar Thazhava Sahadevan Kodikkunnil Suresh -- UDF Leading
PalakkadMB Rajesh C krishnakumar VK Sreekandan -- UDF Leading
PathanamthittaVeena George K Surendran Anto Antony -- UDF Leading
PonnaniPV Anwar VT Rema ET Muhammad Basheer -- UDF Leading
ThiruvananthapuramC Divakaran Kummanam Rajasekharan Shashi Tharoor -- UDF Leading
ThrissurRajaji Mathew Thomas Suresh Gopi T N Prathapan -- UDF Leading
VadakaraP jayarajan VK sajeevan K Muraleedharan -- UDF Leading
WayanadPP Suneer Thushar Vellappally Rahul Gandhi -- UDF Leading


భారతదేశంలో మొత్తం 543 లోక్ సభ స్థానాలున్నాయి. ఈ స్థానాలకు ఈ 2019 ఏప్రిల్ నుంచి మే నెల వరకూ ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో భాజపా, కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాది పార్టీ, బీఎస్పీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, తెదేపా, వైసీపీ, తెరాస తదితర ప్రధాన పార్టీలు పోటీ చేశాయి.



దీనిపై మరింత చదవండి :