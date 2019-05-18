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తెలంగాణ లోక్‌సభ ఫలితాలు 2019

Last Modified మంగళవారం, 21 మే 2019 (21:48 IST)

Telangana(17/17)

PartyLead/WonChange
BJP4--
CONGRESS3--
TRS9--
OTHERS1--


తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం 17 లోక్ సభ స్థానాలు వున్నాయి. గత 2014 ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అత్యధికంగా 11 స్థానాల్లోనూ, కాంగ్రెస్ రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. టీడీపీ, బీజేపీ, ఏఐఎమ్ఐఎమ్, వైఎస్సార్సీ పార్టీలు తలా ఒక్కో సీటును గెలుచుకున్నాయి. ఈసారి 2019 ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య రసవత్తర పోటీ వుంటుంది.


State Name
Constituency BJPCongressTRSOthersComments
Telangana
Adilabad(ST)Soyam Babu Rao Ramesh Rathod Godam Nagesh -- BJP Lead
BhongirPV Shamsunder Rao Komatireddy Venkat Reddy Boora Narsaiah Goud -- Congress Lead
ChevellaB. Janardhan Reddy Konda Vishweshwar Reddy G Ranjith Reddy -- Congress Lead
HyderabadDr. Bhagwanth Rao Firoz Khan Asaduddin Owaisi -- MIM Lead
KarimnagarBandi Sanjay Ponnam Prabhakar B Vinod Kumar -- BJP Lead
KhammamVasudev Rao Smt. Renuka Choudhary Nageswara Rao Nama -- TRS Lead
MahabubabadJatothu Hussain Naik Porika Balram Naik Maloth Kavitha -- TRS Lead
MahabubnagarSmt. D K Aruna Dr. Ch. Vamshichand Reddy Manne Srinivas Reddy -- TRS Lead
MedakRaghunanadan Rao Gali Anil Kumar Kotha Prabhakar Reddy -- TRS lead
MalkajgiriN Ramchandra Rao A Revanth Reddy Marri Rajashekar Reddy -- Congress Lead
Nagarkurnool(SC)Kum. Bangaru Shruthi Dr. Mallu Ravi P Ramulu -- TRS Lead
NalgondaGarlapati Jithender Kumar N. Uttam Kumar Reddy Vemireddy Narasimha Reddy -- Congress Lead
NizamabadD. Aravind Madhu Yashki Guud Kalvakuntla Kavitha -- BJP Lead
PeddapalleS. Kumar A Chandra Sekhar Borlakunta Venkatesh Nethani -- TRS Lead
SecunderabadG Kishan Reddy M. Anjan Kumar Yadav Talasani Saikiran Yadav -- BJP Lead
WarangalChinta Sambamurthy Dommati Sambaiah Pasunuri Dayakar -- TRS Lead
ZahirabadBanala Laxma Reddy K Madan Mohan Rao BB Patil -- TRS Lead


భారతదేశంలో మొత్తం 543 లోక్ సభ స్థానాలున్నాయి. ఈ స్థానాలకు ఈ 2019 ఏప్రిల్ నుంచి మే నెల వరకూ ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో భాజపా, కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాది పార్టీ, బీఎస్పీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, తెదేపా, వైసీపీ, తెరాస తదితర ప్రధాన పార్టీలు పోటీ చేశాయి.




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