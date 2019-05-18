Last Modified మంగళవారం, 21 మే 2019 (21:48 IST)
Telangana(17/17)
|Party
|Lead/Won
|Change
|BJP
|4
|--
|CONGRESS
|3
|--
|TRS
|9
|--
|OTHERS
|1
|--
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం 17 లోక్ సభ స్థానాలు వున్నాయి. గత 2014 ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అత్యధికంగా 11 స్థానాల్లోనూ, కాంగ్రెస్ రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. టీడీపీ, బీజేపీ, ఏఐఎమ్ఐఎమ్, వైఎస్సార్సీ పార్టీలు తలా ఒక్కో సీటును గెలుచుకున్నాయి. ఈసారి 2019 ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య రసవత్తర పోటీ వుంటుంది.
|
State Name
|
|
Constituency
|BJP
|Congress
|TRS
|Others
|Comments
|Telangana
|
|Adilabad(ST)
|Soyam Babu Rao
|Ramesh Rathod
|Godam Nagesh
| --
|BJP Lead
|Bhongir
|PV Shamsunder Rao
|Komatireddy Venkat Reddy
|Boora Narsaiah Goud
| --
|Congress Lead
|Chevella
|B. Janardhan Reddy
|Konda Vishweshwar Reddy
|G Ranjith Reddy
| --
|Congress Lead
|Hyderabad
|Dr. Bhagwanth Rao
|Firoz Khan
|Asaduddin Owaisi
| --
|MIM Lead
|Karimnagar
|Bandi Sanjay
|Ponnam Prabhakar
|B Vinod Kumar
| --
|BJP Lead
|Khammam
|Vasudev Rao
|Smt. Renuka Choudhary
|Nageswara Rao Nama
| --
|TRS Lead
|Mahabubabad
|Jatothu Hussain Naik
|Porika Balram Naik
|Maloth Kavitha
| --
|TRS Lead
|Mahabubnagar
|Smt. D K Aruna
|Dr. Ch. Vamshichand Reddy
|Manne Srinivas Reddy
| --
|TRS Lead
|Medak
|Raghunanadan Rao
|Gali Anil Kumar
|Kotha Prabhakar Reddy
| --
|TRS lead
|Malkajgiri
|N Ramchandra Rao
|A Revanth Reddy
|Marri Rajashekar Reddy
| --
|Congress Lead
|Nagarkurnool(SC)
|Kum. Bangaru Shruthi
|Dr. Mallu Ravi
|P Ramulu
| --
|TRS Lead
|Nalgonda
|Garlapati Jithender Kumar
|N. Uttam Kumar Reddy
|Vemireddy Narasimha Reddy
| --
|Congress Lead
|Nizamabad
|D. Aravind
|Madhu Yashki Guud
|Kalvakuntla Kavitha
| --
|BJP Lead
|Peddapalle
|S. Kumar
|A Chandra Sekhar
|Borlakunta Venkatesh Nethani
| --
|TRS Lead
|Secunderabad
|G Kishan Reddy
|M. Anjan Kumar Yadav
|Talasani Saikiran Yadav
| --
|BJP Lead
|Warangal
|Chinta Sambamurthy
|Dommati Sambaiah
|Pasunuri Dayakar
| --
|TRS Lead
|Zahirabad
|Banala Laxma Reddy
|K Madan Mohan Rao
|BB Patil
| --
|TRS Lead
భారతదేశంలో మొత్తం 543 లోక్ సభ స్థానాలున్నాయి. ఈ స్థానాలకు ఈ 2019 ఏప్రిల్ నుంచి మే నెల వరకూ ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో భాజపా, కాంగ్రెస్, సమాజ్వాది పార్టీ, బీఎస్పీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, తెదేపా, వైసీపీ, తెరాస తదితర ప్రధాన పార్టీలు పోటీ చేశాయి.