గురువారం, 23 మే 2019
  1. వార్తలు
  2. ఎన్నికలు 2019
  3. లోక్‌సభ ఎన్నికల ఫలితాలు 2019

పశ్చిమ బెంగాల్ లోక్‌సభ ఫలితాలు 2019

Last Modified మంగళవారం, 21 మే 2019 (21:54 IST)

West bengal(42/42)

PartyLead/WonChange
AITMC23--
BJP18--
CPI(M)0--
CONGRESS1--
OTHERS0--

అత్యధిక లోక్ సభ స్థానాలు కలిగిన రెండో రాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 43 లోక్‌సభ స్థానాలున్నాయి. గత 2014 ఎన్నికల్లో పశ్చిమబెంగాల్‌లోని 43 స్థానాల్లో, ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (ఏఐటీసీ) 34 స్థానాలను సొంతం చేసుకుంది. కాంగ్రెస్ నాలుగు, బీజేపీ రెండు, సీపీఎం రెండేసి స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
2019 ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ల మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా సాగింది.
State Name
Constituency AITMCBJPCPI(M)CongressOthersComments
West Bengal
Alipurduars(ST)Dasrath Tirkey John Barla Mili Oraon Mohan Lal Basumata -- BJP is leading
Arambagh(SC)Aparupa Poddar Tapan Roy Sakti Mohan Malik Smt Jyoti Das -- AITMC is leading
AsansolSreemati Dev Varma (Moon Moon Sen) Babul Supriyo Gouranga Chatterjee Biswarup Mondal -- BJP is leading
BaharampurApurba Sarkar Krishna Juardar Arya - Adhir Ranjan Chowdhury -- Congress is leading
BalurghatArpita Ghosh Dr Sukanta Majumdar Ranen Burman Sadik Sarkar -- AITMC is leading
Bangaon(SC)Mamata Bala Thakur Shantanu Thakur Alokesh Das Sourav Prasad -- BJP is leading
BankuraSubrata Mukherjee Dr Subhash Sarkar Amiya Patra TBA -- BJP is leading
BarasatDr Kakoli Ghosh Dastidar Dr Mrinal Kanthi Debnath Haripada Biswas Smt Subrota (Rashu) Dutta -- AITMC is leading
Bardhaman Purba(SC)Sunil Kumar Mondal Paresh Chandra Das Iswar Chandra Das Siddharth Majumder -- AITMC is leading
Bardhaman-DurgapurMamtaz Sanghamita S. S. Ahluwaliya Abhas Roy Choudhury Ranjit Mukherjee -- BJP is leading
BarrackpurDinesh Trivedi Arjun Singh Gargi Chatterjee (W) Mohammad Alam -- AITMC is leading
BasirhatNusrat Jahan Sayantan Basu Pallav Sengupta Quazi Abdur Rahim -- AITMC is leading
BirbhumSatabdi Roy Dudh Kumar Mondal Dr. Rezaul Karim Imam Hossain -- AITMC is leading
Bishnupur(SC)Shyamal Santra Soumitra Kha Sunil Khan Narayan Chandra Khan -- BJP is leading
Bolpur(SC)Asit Kumar Mal Ram Prashad Das Dr. Ram Chandra Dome Abhjit Saha -- AITMC is leading
CoochbeharParesh Chandra Adhikary Nisith Pramanik Gobinda Roy MS. Priya Roy Chowdhury -- AITMC is leading
DarjeelingAmar Singh Rai Raju Singh Bisht Saman Pathak Shankar Malakar -- BJP is leading
Diamond HarbourAbhishek Banerjee Nilanjan Roy Dr. Fuad Halim Soumya Aich Roy -- AITMC is leading
Dum DumSougata Roy Samik Bhattacharya Nepaldeb Bhattacharya Saurav Saha -- AITMC is leading
GhatalDev (Deepak Adhikari) Bharati Ghosh Tapan Ganguly Khandakar Mohammad Saifullah -- AITMC is leading
HooghlyDr Ratna De Nag Locket chaterjee Pradip Saha Pratul Saha -- BJP is leading
HowrahPrasun Banerjee Rantidev Sen Gupta Sumitra Adhikary Smt. Suvra Ghosh -- AITMC is leading
JadavpurMimi Chakraborty Anupam Hazra Bikash Ranjan Bhattacharya TBA -- AITMC is leading
Jalpaiguri(SC)Bijoy Chandra Barman Dr Jayanta Ray Bhagirath Roy Mani Kumar Darnal -- BJP is leading
JangipurKhalilur Rehman Smt. Mafuja Khatun Zulfikar All Abhijit Mukherjee -- AITMC is leading
Jaynagar(SC)Pratima Mondal Dr Ashok Kandari Subhash Naskar Tapan Mondal -- --
Jhargram(ST)Beerbaha Soren Dr Kunar Hembram Deblina Hembram (W) Jagyeswar Hemb Ram -- --
KanthiSisir Adhikari Dr Debashish Samant Paritosh Pattanayak Dipak Kumar Das -- AITMC is leading
Kolkata DakshinMala Roy Shri Chandra Kumar Bose Dr. Nandini Mukherjee (W) Smt Mita Chakraborty -- AITMC is leading
Kolkata UttarSudip Bandyopadhyay Shri Rahul Sinha Kaninika Bose (Ghosh) (W) Syed Shahid Imam -- AITMC is leading
KrishnanagarMahua Motira Shri Kalyan Chowbey Dr. Santanu Jha Intaj Ali Shah -- AITMC is leading
Maldaha DakshinDr Moazzem Hossain Smt. Sreerupa Mitra Choudhury - Abu Hasem Khan Chowdhury -- BJP is leading
Maldaha UttarMausam Noor Khagen Murmu Biswanath Ghosh Isha Khan Chowdhury -- BJP is leading
Mathurapur(SC)Choudhary Mohan Jatua Shri Shyamaprasad Halder Dr. Sarat Halder Krittibas Sardar -- AITMC is leading
MedinipurDr Manas Bhunia Dilip Ghosh Biplab Bhatt Sambhunath Chatterjee -- BJP is leading
MurshidabadAbu Taher Khan Humayun Kabir Badruddaza Khan Abu Hena -- AITMC is leading
PuruliaDr Mriganka Mahato Jyotirmoy Mahto Bir Singh Mahato Nepal Mahato -- BJP is leading
RaiganjKanaia Lal Agarwal Deboshree Chaudhary Md. Salim Smt. Deepa Dasmunshi -- AITMC is leading
Ranaghat(SC)Rupali Biswas Mukut Mani Adhikari Rama Biswas (W) Smt Minati Biswas -- BJP is leading
SeramporeKalyan Banerjee Debajit Sarkar Tirthankar Roy Debabrata Biswas -- AITMC is leading
TamlukDibyendu Adhikari Siddharth Naskar Sk. Ibrahim Ali Dr Lakshman Chandra Seth -- AITMC is leading
UluberiaSajda Ahmed Joy Banerjee Dr. Maksuda Khatun (W) Smt Shoma Ranisree Roy -- AITMC is leading


భారతదేశంలో మొత్తం 543 లోక్ సభ స్థానాలున్నాయి. ఈ స్థానాలకు ఈ 2019 ఏప్రిల్ నుంచి మే నెల వరకూ ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో భాజపా, కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాది పార్టీ, బీఎస్పీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, తెదేపా, వైసీపీ, తెరాస తదితర ప్రధాన పార్టీలు పోటీ చేశాయి.



దీనిపై మరింత చదవండి :