Last Modified మంగళవారం, 21 మే 2019 (21:54 IST)
West bengal(42/42)
|Party
|Lead/Won
|Change
|AITMC
|23
|--
|BJP
|18
|--
|CPI(M)
|0
|--
|CONGRESS
|1
|--
|OTHERS
|0
|--
అత్యధిక లోక్ సభ స్థానాలు కలిగిన రెండో రాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్లో 43 లోక్సభ స్థానాలున్నాయి. గత 2014 ఎన్నికల్లో పశ్చిమబెంగాల్లోని 43 స్థానాల్లో, ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (ఏఐటీసీ) 34 స్థానాలను సొంతం చేసుకుంది. కాంగ్రెస్ నాలుగు, బీజేపీ రెండు, సీపీఎం రెండేసి స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
2019 ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ల మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా సాగింది.
|
State Name
|
|
Constituency
|AITMC
|BJP
|CPI(M)
|Congress
|Others
|Comments
|West Bengal
|
|Alipurduars(ST)
|Dasrath Tirkey
|John Barla
|Mili Oraon
|Mohan Lal Basumata
| --
|BJP is leading
|Arambagh(SC)
|Aparupa Poddar
|Tapan Roy
|Sakti Mohan Malik
|Smt Jyoti Das
| --
|AITMC is leading
|Asansol
|Sreemati Dev Varma (Moon Moon Sen)
|Babul Supriyo
|Gouranga Chatterjee
|Biswarup Mondal
| --
|BJP is leading
|Baharampur
|Apurba Sarkar
|Krishna Juardar Arya
|-
|Adhir Ranjan Chowdhury
| --
|Congress is leading
|Balurghat
|Arpita Ghosh
|Dr Sukanta Majumdar
|Ranen Burman
|Sadik Sarkar
| --
|AITMC is leading
|Bangaon(SC)
|Mamata Bala Thakur
|Shantanu Thakur
|Alokesh Das
|Sourav Prasad
| --
|BJP is leading
|Bankura
|Subrata Mukherjee
|Dr Subhash Sarkar
|Amiya Patra
|TBA
| --
|BJP is leading
|Barasat
|Dr Kakoli Ghosh Dastidar
|Dr Mrinal Kanthi Debnath
|Haripada Biswas
|Smt Subrota (Rashu) Dutta
| --
|AITMC is leading
|Bardhaman Purba(SC)
|Sunil Kumar Mondal
|Paresh Chandra Das
|Iswar Chandra Das
|Siddharth Majumder
| --
|AITMC is leading
|Bardhaman-Durgapur
|Mamtaz Sanghamita
|S. S. Ahluwaliya
|Abhas Roy Choudhury
|Ranjit Mukherjee
| --
|BJP is leading
|Barrackpur
|Dinesh Trivedi
|Arjun Singh
|Gargi Chatterjee (W)
|Mohammad Alam
| --
|AITMC is leading
|Basirhat
|Nusrat Jahan
|Sayantan Basu
|Pallav Sengupta
|Quazi Abdur Rahim
| --
|AITMC is leading
|Birbhum
|Satabdi Roy
|Dudh Kumar Mondal
|Dr. Rezaul Karim
|Imam Hossain
| --
|AITMC is leading
|Bishnupur(SC)
|Shyamal Santra
|Soumitra Kha
|Sunil Khan
|Narayan Chandra Khan
| --
|BJP is leading
|Bolpur(SC)
|Asit Kumar Mal
|Ram Prashad Das
|Dr. Ram Chandra Dome
|Abhjit Saha
| --
|AITMC is leading
|Coochbehar
|Paresh Chandra Adhikary
|Nisith Pramanik
|Gobinda Roy
|MS. Priya Roy Chowdhury
| --
|AITMC is leading
|Darjeeling
|Amar Singh Rai
|Raju Singh Bisht
|Saman Pathak
|Shankar Malakar
| --
|BJP is leading
|Diamond Harbour
|Abhishek Banerjee
|Nilanjan Roy
|Dr. Fuad Halim
|Soumya Aich Roy
| --
|AITMC is leading
|Dum Dum
|Sougata Roy
|Samik Bhattacharya
|Nepaldeb Bhattacharya
|Saurav Saha
| --
|AITMC is leading
|Ghatal
|Dev (Deepak Adhikari)
|Bharati Ghosh
|Tapan Ganguly
|Khandakar Mohammad Saifullah
| --
|AITMC is leading
|Hooghly
|Dr Ratna De Nag
|Locket chaterjee
|Pradip Saha
|Pratul Saha
| --
|BJP is leading
|Howrah
|Prasun Banerjee
|Rantidev Sen Gupta
|Sumitra Adhikary
|Smt. Suvra Ghosh
| --
|AITMC is leading
|Jadavpur
|Mimi Chakraborty
|Anupam Hazra
|Bikash Ranjan Bhattacharya
|TBA
| --
|AITMC is leading
|Jalpaiguri(SC)
|Bijoy Chandra Barman
|Dr Jayanta Ray
|Bhagirath Roy
|Mani Kumar Darnal
| --
|BJP is leading
|Jangipur
|Khalilur Rehman
|Smt. Mafuja Khatun
|Zulfikar All
|Abhijit Mukherjee
| --
|AITMC is leading
|Jaynagar(SC)
|Pratima Mondal
|Dr Ashok Kandari
|Subhash Naskar
|Tapan Mondal
| --
|--
|Jhargram(ST)
|Beerbaha Soren
|Dr Kunar Hembram
|Deblina Hembram (W)
|Jagyeswar Hemb Ram
| --
|--
|Kanthi
|Sisir Adhikari
|Dr Debashish Samant
|Paritosh Pattanayak
|Dipak Kumar Das
| --
|AITMC is leading
|Kolkata Dakshin
|Mala Roy
|Shri Chandra Kumar Bose
|Dr. Nandini Mukherjee (W)
|Smt Mita Chakraborty
| --
|AITMC is leading
|Kolkata Uttar
|Sudip Bandyopadhyay
|Shri Rahul Sinha
|Kaninika Bose (Ghosh) (W)
|Syed Shahid Imam
| --
|AITMC is leading
|Krishnanagar
|Mahua Motira
|Shri Kalyan Chowbey
|Dr. Santanu Jha
|Intaj Ali Shah
| --
|AITMC is leading
|Maldaha Dakshin
|Dr Moazzem Hossain
|Smt. Sreerupa Mitra Choudhury
|-
|Abu Hasem Khan Chowdhury
| --
|BJP is leading
|Maldaha Uttar
|Mausam Noor
|Khagen Murmu
|Biswanath Ghosh
|Isha Khan Chowdhury
| --
|BJP is leading
|Mathurapur(SC)
|Choudhary Mohan Jatua
|Shri Shyamaprasad Halder
|Dr. Sarat Halder
|Krittibas Sardar
| --
|AITMC is leading
|Medinipur
|Dr Manas Bhunia
|Dilip Ghosh
|Biplab Bhatt
|Sambhunath Chatterjee
| --
|BJP is leading
|Murshidabad
|Abu Taher Khan
|Humayun Kabir
|Badruddaza Khan
|Abu Hena
| --
|AITMC is leading
|Purulia
|Dr Mriganka Mahato
|Jyotirmoy Mahto
|Bir Singh Mahato
|Nepal Mahato
| --
|BJP is leading
|Raiganj
|Kanaia Lal Agarwal
|Deboshree Chaudhary
|Md. Salim
|Smt. Deepa Dasmunshi
| --
|AITMC is leading
|Ranaghat(SC)
|Rupali Biswas
|Mukut Mani Adhikari
|Rama Biswas (W)
|Smt Minati Biswas
| --
|BJP is leading
|Serampore
|Kalyan Banerjee
|Debajit Sarkar
|Tirthankar Roy
|Debabrata Biswas
| --
|AITMC is leading
|Tamluk
|Dibyendu Adhikari
|Siddharth Naskar
|Sk. Ibrahim Ali
|Dr Lakshman Chandra Seth
| --
|AITMC is leading
|Uluberia
|Sajda Ahmed
|Joy Banerjee
|Dr. Maksuda Khatun (W)
|Smt Shoma Ranisree Roy
| --
|AITMC is leading
భారతదేశంలో మొత్తం 543 లోక్ సభ స్థానాలున్నాయి. ఈ స్థానాలకు ఈ 2019 ఏప్రిల్ నుంచి మే నెల వరకూ ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో భాజపా, కాంగ్రెస్, సమాజ్వాది పార్టీ, బీఎస్పీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, తెదేపా, వైసీపీ, తెరాస తదితర ప్రధాన పార్టీలు పోటీ చేశాయి.