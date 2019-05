West Bengal

Alipurduars(ST) Dasrath Tirkey John Barla Mili Oraon Mohan Lal Basumata -- BJP is leading Arambagh(SC) Aparupa Poddar Tapan Roy Sakti Mohan Malik Smt Jyoti Das -- AITMC is leading Asansol Sreemati Dev Varma (Moon Moon Sen) Babul Supriyo Gouranga Chatterjee Biswarup Mondal -- BJP is leading Baharampur Apurba Sarkar Krishna Juardar Arya - Adhir Ranjan Chowdhury -- Congress is leading Balurghat Arpita Ghosh Dr Sukanta Majumdar Ranen Burman Sadik Sarkar -- AITMC is leading Bangaon(SC) Mamata Bala Thakur Shantanu Thakur Alokesh Das Sourav Prasad -- BJP is leading Bankura Subrata Mukherjee Dr Subhash Sarkar Amiya Patra TBA -- BJP is leading Barasat Dr Kakoli Ghosh Dastidar Dr Mrinal Kanthi Debnath Haripada Biswas Smt Subrota (Rashu) Dutta -- AITMC is leading Bardhaman Purba(SC) Sunil Kumar Mondal Paresh Chandra Das Iswar Chandra Das Siddharth Majumder -- AITMC is leading Bardhaman-Durgapur Mamtaz Sanghamita S. S. Ahluwaliya Abhas Roy Choudhury Ranjit Mukherjee -- BJP is leading Barrackpur Dinesh Trivedi Arjun Singh Gargi Chatterjee (W) Mohammad Alam -- AITMC is leading Basirhat Nusrat Jahan Sayantan Basu Pallav Sengupta Quazi Abdur Rahim -- AITMC is leading Birbhum Satabdi Roy Dudh Kumar Mondal Dr. Rezaul Karim Imam Hossain -- AITMC is leading Bishnupur(SC) Shyamal Santra Soumitra Kha Sunil Khan Narayan Chandra Khan -- BJP is leading Bolpur(SC) Asit Kumar Mal Ram Prashad Das Dr. Ram Chandra Dome Abhjit Saha -- AITMC is leading Coochbehar Paresh Chandra Adhikary Nisith Pramanik Gobinda Roy MS. Priya Roy Chowdhury -- AITMC is leading Darjeeling Amar Singh Rai Raju Singh Bisht Saman Pathak Shankar Malakar -- BJP is leading Diamond Harbour Abhishek Banerjee Nilanjan Roy Dr. Fuad Halim Soumya Aich Roy -- AITMC is leading Dum Dum Sougata Roy Samik Bhattacharya Nepaldeb Bhattacharya Saurav Saha -- AITMC is leading Ghatal Dev (Deepak Adhikari) Bharati Ghosh Tapan Ganguly Khandakar Mohammad Saifullah -- AITMC is leading Hooghly Dr Ratna De Nag Locket chaterjee Pradip Saha Pratul Saha -- BJP is leading Howrah Prasun Banerjee Rantidev Sen Gupta Sumitra Adhikary Smt. Suvra Ghosh -- AITMC is leading Jadavpur Mimi Chakraborty Anupam Hazra Bikash Ranjan Bhattacharya TBA -- AITMC is leading Jalpaiguri(SC) Bijoy Chandra Barman Dr Jayanta Ray Bhagirath Roy Mani Kumar Darnal -- BJP is leading Jangipur Khalilur Rehman Smt. Mafuja Khatun Zulfikar All Abhijit Mukherjee -- AITMC is leading Jaynagar(SC) Pratima Mondal Dr Ashok Kandari Subhash Naskar Tapan Mondal -- -- Jhargram(ST) Beerbaha Soren Dr Kunar Hembram Deblina Hembram (W) Jagyeswar Hemb Ram -- -- Kanthi Sisir Adhikari Dr Debashish Samant Paritosh Pattanayak Dipak Kumar Das -- AITMC is leading Kolkata Dakshin Mala Roy Shri Chandra Kumar Bose Dr. Nandini Mukherjee (W) Smt Mita Chakraborty -- AITMC is leading Kolkata Uttar Sudip Bandyopadhyay Shri Rahul Sinha Kaninika Bose (Ghosh) (W) Syed Shahid Imam -- AITMC is leading Krishnanagar Mahua Motira Shri Kalyan Chowbey Dr. Santanu Jha Intaj Ali Shah -- AITMC is leading Maldaha Dakshin Dr Moazzem Hossain Smt. Sreerupa Mitra Choudhury - Abu Hasem Khan Chowdhury -- BJP is leading Maldaha Uttar Mausam Noor Khagen Murmu Biswanath Ghosh Isha Khan Chowdhury -- BJP is leading Mathurapur(SC) Choudhary Mohan Jatua Shri Shyamaprasad Halder Dr. Sarat Halder Krittibas Sardar -- AITMC is leading Medinipur Dr Manas Bhunia Dilip Ghosh Biplab Bhatt Sambhunath Chatterjee -- BJP is leading Murshidabad Abu Taher Khan Humayun Kabir Badruddaza Khan Abu Hena -- AITMC is leading Purulia Dr Mriganka Mahato Jyotirmoy Mahto Bir Singh Mahato Nepal Mahato -- BJP is leading Raiganj Kanaia Lal Agarwal Deboshree Chaudhary Md. Salim Smt. Deepa Dasmunshi -- AITMC is leading Ranaghat(SC) Rupali Biswas Mukut Mani Adhikari Rama Biswas (W) Smt Minati Biswas -- BJP is leading Serampore Kalyan Banerjee Debajit Sarkar Tirthankar Roy Debabrata Biswas -- AITMC is leading Tamluk Dibyendu Adhikari Siddharth Naskar Sk. Ibrahim Ali Dr Lakshman Chandra Seth -- AITMC is leading Uluberia Sajda Ahmed Joy Banerjee Dr. Maksuda Khatun (W) Smt Shoma Ranisree Roy -- AITMC is leading