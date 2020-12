ఎముకలు కొరికే చలిలో అర్థరాత్రి 180 కి.మీ రన్.. విజయ్ దివస్..?

సైనికులు 180 కిలోమీటర్ల పరుగు చేస్తున్న వీడియోను కేంద్ర క్రీడాశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లను అభినందించారు. '1971 యుద్ధ వీరులకు బీఎస్​ఎఫ్​ తనదైన శైలిలో నివాళి అర్పించింది. అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వద్ద అర్థరాత్రి జరిగిన 180 కిలోమీటర్ల బాటన్​ రిలే రేస్‌లో 930 మంది బీఎస్​ఎఫ్​ బాయ్,​ గర్ల్స్​ ​అర్ధరాత్రి పాల్గొన్నారు. 11 గంటల్లోనే పరుగు పోటీని పూర్తి చేశారు' అని రిజిజు ట్వీట్ చేశారు.

1971 యుద్ధంలో భారత్ విజయం సాధించిన ఈ ఏడాది 49 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వర్ణ విజయజ్యోతిని వెలిగించి జవాన్లకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. సైనికుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు.

honoured the war heroes of 1971 war today in style! was run by and in the at and completed in less then 11 hours. pic.twitter.com/EeBZ5V16aQ