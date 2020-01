పెంపుడు కుక్కకు ప్రమాదం జరగకూడదని ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే..

అయితే, తమిళనాడుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన బైక్‌పై వెళ్తోన్న సమయంలో తాను హెల్మెట్ పెట్టుకోవడమేకాకుండా తన వెనుక కూర్చున్న కుక్కకు కూడా హెల్మెట్ పెట్టాడు. తాను పెంచుకుంటోన్న కుక్కకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకూడదని ఆ ద్విచక్ర వాహనదారుడు తీసుకున్న జాగ్రత్తలను నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇపుడు ఈ శునకం హెల్మెట్‌ ధరించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసైనా హెల్మెట్ పెట్టుకోని వారు మారతారని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.









wearing for in Tamilnadu..



Really admiring the owner's care..❤❤ pic.twitter.com/pmEvwf2Dq4