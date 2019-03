ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు వైరలవుతోంది. వైశాఖ్‌ నాయర్‌ అనే యువకుడు వినూత్నంగా ఆలోచన చేసి దూరదర్శన్‌ వార్తలు వచ్చేటప్పుడు వినిపించే బ్యాగ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌కు బ్రేక్‌ డ్యాన్స్‌ వేశాడు. దాన్ని కాస్తా టిక్‌టాక్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయడంతో అది ఇప్పడు తెగ వైరలైంది.



ఇప్పటికే ఈ వీడియోను లక్షమందికి పైగా చూశారు. 'ప్రతి ట్రాక్‌కు వైశాఖ్ భలే చేశాడే' అని కొందరు మెచ్చుకుంటే, 'వీడికి ఇంకా పిల్ల చేష్టలు పోలేదు' అంటూ ఇంకొందరు.. 'జనరేటర్‌ మోతకు కూడా వీడు డ్యాన్స్‌ చేయగలడు' అని మరికొందరు కామెంట్‌ చేస్తున్నారు జనాలు.

నిజానికి ఇటీవలికాలంలో తమలో ఏదో ఒక ప్రతిభదాగివున్న ప్రతి ఒక్కరూ రాత్రికి రాత్రే స్టార్లు అయిపోతున్నారు. ఆకోవలో ఒక్క కన్నుగీటుతో ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్, సింగర్‌ బేబీ వంటివారందరికీ ఓవర్‌నైట్‌ స్టార్‌డమ్‌ వచ్చింది. దీనికంతటికీ కారణం సోషల్ మీడియా. అలాంటివాటిలో ఒకటి టిక్‌టాక్ యాప్ ఒకటి.



దీనిద్వారా నెటిజన్లు తమలో ఉన్న ప్రతిభను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నారు. అయితే దీనివల్ల లాభల కంటే కూడా నష్టాలే ఎక్కువ ఉన్నాయనే వాదన లేకపోలేదు. అందుకే ఇటీవల ఈ యాప్‌ను తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది కూడా. మొత్తమీద వైశాఖ్‌ నాయర్‌ చేసిన డ్యాన్స్ మాత్రం ఇపుడు వైరలైంది.

Doordarshan would not hv imagined this in their wildest dreams !!