ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఓ జంట తమ ఏడాది వయసున్న చిన్నారితో మధుర రైల్వే స్టేషన్ ఒకటో నంబరు ఫ్లాట్‌ఫామ్‌పై రైలు కోసం వేచివున్నారు. పాప చేతిని తల్లి పట్టుకునివుంది. ఇంతలో వెనుక నుంచి ఆ మహిళను ఎవరో తగిలారు. దీంతో చేతిలోనుంచి పాప జారి రైలు పట్టాలకు ఫ్లాట్‌ఫామ్‌కు మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్‌లో పడిపోయింది.



చిన్నారిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించిన సమయంలోనే ఓ రైలు వైగంగా పాప పడిన ట్రాక్‌పైనే దూసుకెళ్లింది. అంతే.. ఒక్క క్షణం ప్రతి ఒక్కరూ అయ్యో అంటూ బిగ్గరగా కేకలు పెట్టారు. పాప ఇక లేరని అంతా టెన్షన్ పడిపోయారు. కానీ, రైలు వెళ్లిపోయిన అనంతరం ఆ పాప బిగ్గరకా ఏడుస్తూ కనిపించింది. వెంటనే ఓ వ్యక్తి పట్టాలపైకి దూకి చిన్నారిని చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. అదృష్టవశాత్తు ఈ ఘటనలో ఆ చిన్నారికి చిన్నపాటి గాయం కూడా లేకుండా బయటపడింది. దీంతో అక్కడ ఉన్నవారంతూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.







