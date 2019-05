ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారా? డాబా మీద నుంచి దూకేస్తాను (వీడియో)

డాబా పైన ఆ యువతి నిల్చుండటాన్ని గమనించిన తోటి ఉద్యోగులు, సంస్థ యాజమాన్యం కాళ్లబేరానికి వచ్చారు. అయినప్పటికీ ఆ యువతి వెనక్కి తగ్గలేదు. దీంతో అగ్నిమాపక సిబ్బందిని పోలీసులు రప్పించారు.

అయితే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆమెకు నచ్చజెప్పారు. ఉద్యోగం నుంచి తొలగించబోమని.. యాజమాన్యం నుంచి కచ్చితమైన నిర్ధారణ వచ్చిన తర్వాతే ఆ యువతి డాబా పై నుంచి కిందకు దిగింది. ఈ ఘటన గుర్గామ్‌లో పెను సంచలనమైంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

