ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం.. 40వేల మందితో ప్రధాని మోదీ యోగాసనాలు (video)

ఇక యోగా డే గురించి ప్రధాన మంత్రి మాట్లాడుతూ.. యోగా డేను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా వుందని.. సుఖ జీవితానికి యోగా ఎంతో ఉత్తమమైందని చెప్పారు. ప్రపంచ శాంతికి యోగా కీలకంగా మారనుందని.. యోగా ఫలితాలు పేద ప్రజలందరికీ చేరాలని ఆశించారు. ప్రతిరోజూ యోగసనాలు చేయాలని..ప్రజలను ప్రధాని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అతివేగంగా వ్యాపిస్తున్న హృద్రోగాలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. యోగాసనాలు వేయాల్సిందేనని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రపంచ ఆరోగ్యానికి యోగా ఎంతైనా అవసరమని పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ వ్యాప్తంగానే కాకుండా.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలువురు ప్రముఖులు యోగాసనాలు వేసారు. భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సహా పలువురు రాజకీయ,సినీ,వ్యాపార ప్రముఖలు తమ యోగాసనాలతో యోగా పై చైతన్యం పెంచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

