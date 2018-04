బీబీసీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ షో కోసం స్విమ్మింగ్‌లో మెడల్ సాధించిన ఇంగ్లండ్ టీమ్‌తో బీబీసీ రిపోర్టర్ మైక్ బుషెల్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఆ స్విమ్మర్స్.. స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నారు. వాళ్ల కాళ్లు స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో ఉన్నాయి. దీంతో ఆ రిపోర్టర్ కూడా వాళ్లతో లైవ్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ.. వాళ్ల పక్కన కొంత సేపు కూర్చున్నాడు. తర్వాత తిన్నగా పూల్‌లోకి దిగాడు.

రిపోర్టింగ్ చేస్తూనే మరో అడుగు ముందుకు వేయబోయాడు. అంతే కాలు జారి పూల్‌లోనే మునిగిపోయాడు. వెంటనే తేరుకొని సారీ చెబుతూ.. మళ్లీ తన రిపోర్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఇక.. ఈ రిపోర్టర్‌కు జరిగిన ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్‌ను చూసి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్న ఇంగ్లండ్ టీమ్ తెగ నవ్వేశారు. వాళ్లే కాదు.. నెటిజన్లు కూడా ఆ వీడియోను చూసి నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆ వీడియోను మీరూ చూడండి.





This, from on BBC Breakfast, is the most joyous thing you will see all day. pic.twitter.com/rVphkZCOJD