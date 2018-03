ఇపుడు తాజాగా, తన తదుపరి సినిమా కాస్టింగ్‌ను ప్రకటిస్తూ ఆసక్తి రేపాడు. ఇప్పటికే అక్కినేని అఖిల్‌తో సినిమాను ప్రకటించిన వర్మ, తన తర్వాతి సినిమా హీరోయిన్‌ను కూడా ప్రకటించాడు. ప్రముఖ కన్నడ నటుడు శివరాజ్‌ కుమార్‌ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన 'టగరు' సినిమాను చిత్రయూనిట్‌తో కలిసి వర్మ వీక్షించాడు.

ఆ తర్వాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రంలో నటించిన హీరోయిన్ మాన్విత హరీష్‌పై మనసుపడిందన్నారు. ఈమె కేవలం ఒక కథానాయిక మాత్రమే కాదన్నాడు. ఈ సినిమాలో ఆమె తన నటనతో అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తుందని చెప్పుకొచ్చాడు. ఆమెను తన తదుపరి సినిమాకు హీరోయిన్‌గా ఎంచుకుంటున్నానని చెప్పాడు. ఆ సినిమాకు ఆమె అడిగిన పారితోషికం కంటే 10 లక్షల రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తానని ప్రకటించారు.





