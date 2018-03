రేణూ దేశాయ్ లేటెస్ట్ వీడియో.. చీరకట్టు అదిరింది..

దీన్ని అభిమానుల కోసం ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. జ్ఞాపకాల సమాధులను తవ్వితీస్తూ... హృదయం ముక్కలైందంటూ రేణూ దేశాయ్ తెలిపింది. తాజాగా తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో రేణూ దేశాయ్ ఫన్ కోసం ఈ వీడియోను అప్ చేసినట్లు తెలిపింది. ఆ వీడియో రేణు అందంగా ముస్తాబై.. పట్టుచీరతో కనిపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో పవన్ కల్యాణ్‌కు షాకిచ్చేలా వుందంటూ.. నెట్టింట చర్చ మొదలైంది. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

Just something I shot for fun