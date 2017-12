తాజాగా వీరు ఓ మంచి ప‌నికోసం నగ్నంగా కనిపించారు. పెటా త‌ర‌పున స‌న్నీ, త‌న భ‌ర్త డానియేల్ వేబ‌ర్ న‌గ్నంగా ఫోటో షూట్ చేసిన‌ట్టు తెలుస్తుంది. మొస‌ళ్ల చ‌ర్మాన్ని ఎలా వ‌లుస్తారు, గొర్రెల నుంచి ఊలు ఎలా తీస్తారో తెలియ‌జేస్తూ 'పెటా' ఓ వీడియోను రూపొందించింది.

ఇందులో వీరు జంతు చ‌ర్మాల‌తో త‌యారు చేసే దుస్తులు కాని, పాద‌ర‌క్ష‌లు కాని ధ‌రించాల‌నుకోవ‌డం మంచిది కాద‌ని తెలియ‌జేస్తూ స‌న్నీ, ఆమె భ‌ర్త ప్ర‌చారం చేస్తున్నారు. స‌న్నీ లియోన్ ప్ర‌స్తుతం "తేరా ఇంతెజార్" అనే మూవీ చేస్తుంది.

WATCH why @SunnyLeone and @DanielWeber99 want you all to choose animal-free fashion: #WearYourOwnSkin #NotOursToWear pic.twitter.com/OFF8iFK1B3