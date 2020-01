రోజా అందాన్ని ఆ ముఖం చెడగొట్టింది.. యాక్ థూ... బాలయ్యతో సెల్ఫీపై వర్మ ట్వీట్

ఇలాంటి వారిలో ఒకనాటి హీరోయిన్, వైకాపా ఎమ్మెల్యే ఆర్కే. రోజా కూడా ఉన్నారు. ఈ సెల్ఫీ ఫోటో ఇపుడు వైరల్ అవుతోంది. ఇక ఇదే ఫోటోను తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ, తనదైన శైలిలో సెటైర్లు వేశారు.

'వావ్... రోజాగారు ఓ హీరోలా కనిపిస్తున్నారు. ఎవరో పక్కన ఉన్నారుగానీ, నాకు తెలియదు. చూసేందుకు యాక్... అనేలా కనిపిస్తున్నాడు. రోజా అందాన్ని తన ముఖంతో ఆయన చెడగొడుతున్నారు. రోజా దిష్టిబొమ్మేమో' అని అన్నారు.



ఆపై "అందంగా ఉన్న రోజా పక్కన ఈ చిత్రంలో ఉన్నది ఎవరో ఎవరైనా చెప్పగరా?" అని ప్రశ్నించారు. వర్మ ట్వీట్లు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. వర్మ చేసిన ట్వీట్లపై తెదేపా శ్రేణులతో పాటు.. బాలయ్య అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.







Wowww Roja Garu looks like a HERO and some guy who I don’t know on her right looks like yuckk..He’s spoiling her beauty by spoiling the frame with his face ...Or maybe he is her Dishti Bomma pic.twitter.com/4uO19G6rZL