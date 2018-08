హరికృష్ణ ఫ్యామిలీని వెంటాడుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు.... మొన్న జానికిరామ్.. నేడు హరికృష్ణ (వీడియో)

2014 డిసెంబరు ఆరో తేదీన జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో హరికృష్ణ పెద్ద కుమారుడు నందమూరి జానకి రామ్ చనిపోయారు. ఈ రోడ్డు ప్రమమాదం జిల్లా మునగాల మండలం ఆకుపాముల దగ్గర జరిగింది. అంతకుముందు అంటే 2009 ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లి వస్తూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు నీరులేని బావిలో పడింది.

ఈ ప్రమాదంలో హీరో జూ.ఎన్టీఆర్ అదృష్టవశాత్తూ ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అప్పట్లో ఎన్టీఆర్‌కు రోడ్డు ప్రమాదం జరగిన ప్రాంతంలోనే జానకి రామ్ కారు ప్రమాదానికి గురికావడం గమనార్హం. ఇపుడు కూడా ఇదే నల్గొండ జిల్లాలోనే జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలోనే హరికృష్ణ చనిపోవడం విధిరాతకాక ఏమనాలి. ఈ విషయం నందమూరి అభిమానులను షాక్‌కు గురిచేస్తోంది.





