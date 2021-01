చిరుతకే చుక్కలు చూపించిన లేడి.. వీడియో

చిరుతకే లేడిపిల్ల చుక్కలు చూపించింది. ఓ జింకను టార్గెట్ చేసిన దానిపైకి వేగంగా దూసుకొచ్చింది. కానీ జింక తెలివిగా తప్పించుకుంది. చిరుత బారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఒకవైపు పరుగు తీయబోయిన జింక.. ఆ వెంటనే డైరెక్షన్ మార్చుకుని వెనక్కి పరుగెత్తడం ద్వారా చిరుతను బోల్తా కొట్టించింది.

వేగంగా దూసుకొచ్చిన చిరుత తనను నియంత్రించుకునేందుకు ఎక్కువ దూరం పరుగెత్తాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత వెనక్కి చూసేసరికి జింక కనిపించకుండా పోవడంతో కంగు తినడం చిరుత వంతైంది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను బిజినెస్‌ టైకూన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్ర ట్విట్టర్‌లో షేర్‌చేశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోకు భారీగా లైకులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.



Escaping 2020. We didn’t let it take us down. We were as fleet footed as this deer. Now to better days ahead... pic.twitter.com/zH63yoDZcG