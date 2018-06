శనివారం ఉదయం నాంధేడ్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఓ మహిళను వాహనంలో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తీసుకొచ్చారు. ఆ మహిళ నడవలేని స్థితిలో ఉండటంతో స్ట్రక్చర్ లేదా వీల్‌చైర్ కోసం ఆమె వెంట వచ్చినవారు ఆస్పత్రి ప్రాంగణంలో వెతికారు.

వైద్యులను, సిబ్బందిని అడిగారు. వారి నుంచి స్పందన లేదు. పైగా, ఆ మహిళను మోసుకెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ఇక చేసేదేం లేక ఆ మహిళను దుప్పటిలో పడుకోబెట్టి ఈడ్చుకెళ్లారు. ఇది కెమెరా కంట్లో పడింది.

రూ.లక్షల కోట్లు నిధులు ఆస్పత్రులకు ఇస్తున్నా.. ఇప్పటికీ ఇలాంటి దయనీయమైన పరిస్థితులు ఉండటంపై ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. వీల్‌చైర్ కూడా లేకపోవటం ఏంటీ.. ఆస్పత్రిలోనే ఈ ఈడ్చుకెళుతున్నారు అంటే.. సౌకర్యాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని నిలదీస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు సైతం ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.





