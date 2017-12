BabasahebAmbedkar : రాజ్యాంగ నిర్మాతకు పవన్ కళ్యాణ్ సెల్యూట్

అనంతరం ఆయన విశాఖపట్టణంకు వెళ్లారు. అక్కడ డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ దీక్ష చేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఆయన తన సంఘీభావాన్ని ప్రకటించి ప్రసంగించారు. ఈ ప్రైవేటీకరణనను వ్యతిరేకిస్తూ సూసైడ్ చేసుకున్న వెంకటేష్ కుటుంబాన్ని కూడా ఆయన పరామర్శించి, ఆ తర్వాత కృష్ణకు చేరుకుని పడవ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాల సభ్యులను కలుసుకుని తన సానుభూతిని తెలియజేయనున్నారు.





My Humble salute to the great Leader “Sri Ambedkar “ Jai Bhim!! pic.twitter.com/saqEesuzzh