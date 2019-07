అమ్మో.. అక్కడ కరెన్సీ వర్షం కురిసింది.. వీడియో వైరల్

వివరాల్లోకి వెళితే.. అమెరికాలోని జార్జియా ప్రావిన్స్‌లోని అట్లాంటాలోని రోడ్డుపై ఎక్కడా చూసినా ఆ దేశ కరెన్సీ నోట్లు కనిపించాయి. గాలికి ఎగురుతూ.. రోడ్డు మొత్తం డబ్బుల వర్షం కురిసినట్లు కనిపించింది. ఈ కరెన్సీని చూసిన జనం వాహనాలను ఆపి మరీ డబ్బులు ఏరుకున్నారు.

ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్న పోలీసులు జరిపిన విచారణలో డబ్బుతో కూడిన ఓ ట్రక్‌‍లోని డోర్ అనూహ్యంగా తెరవడంతో అందులోని 68లక్షల మొత్తం రోడ్డు పాలైందని.. దీంతో ఆ రోడ్డుపై ప్రయాణించిన వారు కరెన్సీని ఏరుకున్నారని చెప్పారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

It was raining in on 285 yesterday