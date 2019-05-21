Andhra pradesh(25/25)
|Party
|Lead/Won
|Change
|TDP
|1
|--
|YSRCP
|24
|--
|OTHERS
|0
|--
ప్రధాన ప్రత్యర్థులు: పనబాక లక్ష్మి (తెదేపా) వర్సెస్ బల్లె దుర్గా ప్రసాద్ (వైసీపి)
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 25 లోక్సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి వైకాపాకు చెందిన వెలగపల్లి వరప్రసాదరావు విజయం సాధించారు. ఈసారి 2019 ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి బల్లె దుర్గా ప్రసాద్ బరిలోకి దిగారు. మరోవైపు టీడీపీ తరపున పనబాక లక్ష్మి పోటీకి దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో పోటీ హోరాహోరీగా వుంటుందని చెప్పవచ్చు.
|
State Name
|
|
Constituency
|TDP
|YSRCP
|Others
|Comments
|Andhra Pradesh
|
|Amalapuram(SC)
|Harish Mathur
|Chinta Anuradha
| --
|YSRCP Lead
|Anakapalli
|Adari Anand
|Dr Venkata Satyavathi
| --
|YSRCP Lead
|Anantapur
|JC Pawan Kumar reddy
|Talari Rangaiah
| --
|YSRCP Lead
|Araku(ST)
|Kishore Chandra Deo
|Madhavi
| --
|YSRCP Lead
|Bapatla(SC)
|Sriram Malyadri
|Nandigam Suresh
| --
|YSRCP Lead
|Chittoor(SC)
|Siva Prasad
|Reddppa
| --
|YSRCP Lead
|Eluru
|Maganti Venkateswara Rao
|Kotagiri Sridhar
| --
|YSRCP Lead
|Guntur
|Galla Jayadev
|Modugula Venugopal Reddy
| --
|YSRCP Lead
|Hindupur
|Nimmala Kristappa
|Gorantla Madhav
| --
|YSRCP Lead
|Kadapa
|Aadinarayana Reddy
|YS Avinash Reddy
| --
|YSRCP Lead
|Kakinada
|Chalamalasetti Sunil
|Vanga Geetha
| --
|YSRCP Lead
|Kurnool
|Kotla Surya Prakash Reddy
|Sanjeev Kumar
| --
|YSRCP Lead
|Machilipatnam
|Konakala Narayana
|Vallabhaneni Bala Souri
| --
|YSRCP Lead
|Nandyal
|Shivanad Reddy
|P Brahmananda Reddy
| --
|YSRCP Lead
|Narasaraopet
|Siva Rama Raju
|Lavu Krishnadevarayulu
| --
|YSRCP Lead
|Narsapuram
|Vetukuri Venkata Shiva Rama Raju
|K Raghurama Krishnam Raju
| --
|YSRCP Lead
|Nellore
|Beeda Mastan Rao
|Adala Prabhakar Reddy
| --
|YSRCP Lead
|Ongole
|Sidda Raghava Rao
|Magunta Srinivasulu Reddy
| --
|YSRCP Lead
|Rajahmundry
|Maganti Rupa
|Margani Bharath
| --
|YSRCP Lead
|Rajampet
|Sathya Prabha
|PV Midun Reddy
| --
|YSRCP Lead
|Srikakulam
|K Ram Mohan Naidu
|Duvvada Srinivas
| --
|YSRCP Lead
|Tirupati
|Panabaka Lakshmi
|Balle Durgaprasad
| --
|YSRCP Lead
|Vijayawada
|Kesineni Srinivas alias Nani
|Potluri Vara Prasad
| --
|YSRCP Lead
|Visakhapatnam
|MV Sribharat
|MVV Satyanarayana
| --
|TDP Lead
|Vizianagaram
|Ashok Gajapathi Raju
|Bellani Chandrasekhar
| --
|YSRCP Lead
గత ఎన్నికల్లో వైకాపాకు చెందిన వెలగపల్లి వరప్రసాదరావుకు 580,376 ఓట్లు పోలయ్యాయి. అలాగే బీజేపీ తరపున కారుమంచి జయరాంకు
542,951 ఓట్లు వచ్చాయి.
ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 25 లోక్ సభ స్థానాలు వున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి హేమాహేమీలు పోటీ పడుతున్నారు. తెదేపా నుంచి అశోక్ గజపతిరాజు, కేశినేని నాని, గల్లా జయదేవ్, రాయపాటి సాంబశివరావు, కోట్ల సూర్యప్రకాశ్ రెడ్డి, సి. ఆదినారాయణ రెడ్డి, పనబాక లక్ష్మి, శివప్రసాద్ తదితరులు వున్నారు. ఇక వైసీపీ నుంచి పి. వరప్రసాద్(పీవీపి), మాగుంట శ్రీనివాస రెడ్డి తదితరులు వున్నారు. జనసేన పార్టీ నుంచి వివి లక్ష్మీనారాయణ(సీబీఐ మాజీ జెడి), నాగబాబు(పవన్ కల్యాణ్ సోదరుడు) తదితరులు వున్నారు.
మే 23న ఫలితాలు మీకోసం ఇక్కడే అందిస్తాం.