అసలైన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ అంటే వీడే స్వామి.. ఏమి చేసాడో చూడండి..

ఆ సమయంలో బసిస్థ చరియాలి ట్రాఫిక్ పాయింట్ వద్ద మిథున్ దాస్ అనే కానిస్టేబుల్ విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈయన భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరణ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. రోడ్డు మధ్యలో ఎలాంటి రూప్‌టాప్ లేని స్థలంలో నిలబడి.. వర్షంలో తడుస్తూ ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్ చేసారు. వర్షాన్ని పట్టించుకోకుండా విధులు నిర్వర్తించిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.









#WATCH A Mithun Das, continues his during a at Basistha Chariali Traffic point in Assam's Guwahati. (31-03-2019) pic.twitter.com/HUtyeoaKUD