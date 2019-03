విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సరిహద్దు గ్రామాలలో నివసించే ప్రజలను అప్రమత్తం చేసారు. వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. పొడిమంచు సునామీలా గ్రామంవైపు దూసుకొస్తున్నట్లు ఉన్న ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మీరు కూడా ఆ వీడియోను చూడండి మరి.





#WATCH Himachal Pradesh: hit in and Spiti district. No injury reported. #HimachalPradesh (14.03.2019) pic.twitter.com/td0JIh5Ngm