ప్రజా సమస్యలు, రాజకీయాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మంతనాలు జరిపే సీఎం.. ఒత్తిడి, టెన్షన్‌ నుంచి తప్పుకునేందుకు కాస్త స్టెప్పులేశారు. పంచెకట్టులోనే ఆయనేసిన స్టెప్పులు నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

Is he really the @siddaramaiah? pic.twitter.com/cff2b3T2Se