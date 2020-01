ఈ ఆలయానికి దేశంలో ఎక్కడా లేని లేని వింత ఆచారంతో పాటు విశిష్టత కూడా ఉంది. నిజానికి ఏ ఆలయానికి వెళ్లినా ప్రసాదంగా పులిహోరా, పొంగలి, వడపప్పు, లడ్డూ, కలకండ, కొబ్బరి ముక్కలు వంటివి ప్రసాదంగా ఇస్తారనీ. కానీ, ఈ ఆలయంలో మాత్రం చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీలే ప్రసాదాలు. గత ఎనిమిదిన్నర దశాబ్దాలుగా ఇక్కడ ఇదే ఆనవాయితీ.

ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ జనవరి 24 నుంచి రెండు రోజుల పాటు పాటు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులు మునియాండి ఆలయానికి వస్తారు. వారి కోసం 1000 కిలోల బియ్యం, 250 మేకపోతులు, 300 కోళ్లతో రుచికరమైన బిర్యానీలు వండుతారు. ఉత్సవాలు జరిగినన్ని రోజులు ఇదే ప్రసాదంగా అందిస్తారు. అంతేకాదు, ఆ బిర్యానీ ప్రసాదాన్ని పార్శిల్ కట్టించుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్లే సదుపాయం కూడా ఉందిక్కడ.







