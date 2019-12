బుట్టబొమ్మ కంపోజింగ్ అదిరిందమ్మా...

ఇందులోభాగంగా, అల వైకుంఠపురంలో సినిమాలోని సాంగ్స్ ఒక్కొక్కటిగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సాంగ్‌తో మొత్తం నాలుగు సాంగ్స్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ నాలుగు కూడా ఆకట్టుకున్నాయి. ఇందులో రాములో రాములా సాంగ్, సామజవరగమన పాట సూపర్ హిట్ కొట్టాయి. ఇప్పుడు బుట్టబొమ్మ సాంగ్ కూడా మంచి విజయం సాధించింది.

ఇక ఇదిలావుంటే, ఈ సాంగ్‌కు సంబంధించిన మేకింగ్‌కు సంబంధించిన చిన్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అల్లు అర్జున్, పూజా హెగ్డే పై షూట్ చేసిన ఈ సాంగ్ ఎంత స్టైలిష్‌గా ఉంటుందో మేకింగ్ వీడియో చెప్పకనే చెప్తున్నది. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరి 12వ తేదీన రిలీజ్ కాబోతున్నది.







Here’s a special sneak peak of #buttabomma for you’ll...shhhh...don’t tell anyone