మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 150వ చిత్రం "ఖైదీ నంబర్ 150". ఇందులో కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్ కాగా, వివి వినాయక్ దర్శకుడు. ఈ చిత్రం తమిళ చిత్రం కత్తికి రిమేక్. చిరంజీవి తనయుడు రాంచరణ్ నిర్మాత. అయితే, ఈ చిత్రంలోని 'సన్నాజాజాలా చుట్టేసిందిరో...' పాట అమెరికన్ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించింది.

స్టీవ్ హ్యారీషోలో ఈ తెలుగుపాటకు అక్కడి నృత్యకళాకారులు అద్భుతమైన రీతిలో డ్యాన్స్ చేయగా, చూస్తున్న ఆడియన్స్ మైమరచిపోయారు. వారి నృత్య ప్రతిభకు చప్పట్లతో అభినందనలు తెలిపారు. ఈ వీడియోను టాలీవుడ్ నిర్మాత, పలు చిత్రాలకు పీఆర్వోగా పని చేసిన బీఏ రాజు తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. దాన్ని మీరూ చూడవచ్చు.





Megastar Chiranjeevi's Telugu song on #SteveHarvey show recieved standing ovation from for outstanding performance pic.twitter.com/FF82zbH137