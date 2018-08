'కికి' చాలెంజ్ ప్రమాదకరమని చెబుతున్నప్పటికీ రెజీనా ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఈ ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించింది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా వెళుతున్న కారు డోర్ తీసుకుని కిందకు దిగి, కొద్దిసేపు డ్యాన్స్ చేస్తూ, కారుతో పాటే నడిచి, తిరిగి కారు ఎక్కింది. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో అప్‌లోడ్ చేయగా, అది వైరల్ అయింది.

సెలబ్రిటీలు ఇలా ప్రాణాంతకపు పనులు చేస్తే, పలువురు సినీ అభిమానులు కూడా దాన్ని అనుసరిస్తారని, ప్రమాదాలు జరిగి ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చని ట్రాఫిక్ ఏసీపీ అనిల్ కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ తరహా పనులు చేయవద్దని రెజీనాను హెచ్చరించారు. హైదరాబాద్ రోడ్లపై 'కికి' చాలెంజ్ స్వీకరిస్తే, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ చాలెంజ్ వల్ల ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు కూడా ఉత్పన్నమవుతాయని చెప్పారు.





#inmyfeelingschallenge had to be done!!!@champagnepapi you’ve got us South Indian girls dancin to your tunes..