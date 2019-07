వివరాల్లోకి వెళితే... అర్పితా చౌదరి గుజరాత్ మహీనా జిల్లాలో పోలీసు అధికారి. ఆమెకు టిక్-టాక్ అంటే మహా క్రేజ్. ఆ క్రేజుతోనే పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఎవరూ లేనప్పుడు, హిందీ పాట పాడుతూ టిక్-టాక్‌తో పంచుకోవడమే కాకుండా షేర్ చేసేసింది.

ఈ వీడియో కాస్తా విస్తృతంగా ప్రచారం జరిగి అలాఅలా అధికారుల దృష్టిలో పడటంతో ఆమెను విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. ఐతే విధులలో అలా సరదాగా వున్న మహిళా పోలీసును సస్పెండ్ చేయవద్దని నెటిజన్లు ఆమెకి మద్దతు తెలుపుతున్నారు. మరి దీనిపై అధికారులు ఏమయినా పునరాలోచన చేస్తారేమో... ఈ వీడియో చూడండి.

Lady police in Mahesana district of North faces disciplinary action after her video shot in goes viral pic.twitter.com/7NWXpXCh8r