అద్భుత బ్యాటింగ్‌తో అలరించిన విండిస్ బ్యాట్స్‌మన్ హెట్‌మయర్‌.. జడేజా వేసిన ఓవర్‌లో లాంగాఫ్‌ వైపు భారీ షాట్‌ ఆడాడు. మ్యాచ్‌ని వీక్షిస్తున్న అందరూ ఫోర్ లేదా సిక్సర్ అనుకున్నారు. అయితే, ఆ సమయంలో అక్కడే ఫీల్డింగ్ చేస్తోన్న విరాట్ కోహ్లీ దూరం నుంచి మెరుపు వేగంతో దూసుకొచ్చిన విరాట్‌ డైవ్‌ చేస్తూ అమాంతం క్యాచ్‌ పట్టేశాడు. బంతిని అందుకున్నాక బౌండరీ లైన్‌కు తాకకుండా భారత కెప్టెన్‌ నియంత్రించుకున్న అందరినీ ఆకట్టుకుంది.



ఇందుకు సంబంధించి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కాగా, అంతకముందు ఒకే ఓవర్‌లో రెండు క్యాచ్‌లను భారత ఫీల్డర్లు వదిలేశారు. భువీ వేసిన ఐదో ఓవర్‌లో సిమన్స్ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను మిడాఫ్‌లో వాషింగ్టన్ సుందర్ వదిలేశాడు.

Stunner! Only if some of the other fielders get inspired by Virat Kohli.



What An Athlete. #INDvsWI #ViratKohli pic.twitter.com/F0GGYyMJS0