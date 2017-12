కోహ్లీ - అనుష్క పెళ్లి వేదిక ఇటలీ

ఇందుకోసం వధూవరులతోపాటు ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు, అత్యంత సన్నిహితులు ఇప్పటికే అక్కడికి చేరుకున్నారు. డిసెంబర్‌ 26న ముంబైలో అంగరంగవైభవంగా రిసెప్షన్‌ వేడుకను నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకకు బీసీసీఐ పెద్దలతో పాటు క్రికెట్, బాలీవుడ్‌లకు చెందిన అతిరథమహారథులంతా హాజరుకానున్నారు.

ఈ మేరకు ఇప్పటికే క్రికెటర్లకు, బాలీవుడ్‌ స్టార్లకు ఆహ్వానాలు అందాయి. రిసెప్షన్‌ ముగిసిన మరుసటి రోజే అంటే డిసెంబర్ 27వ తేదీన భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనకు బయలుదేరుతుంది. ఈ జట్టుతో పాటు.. విరాట్ కోహ్లీ కూడా సౌతాఫ్రికాకు వెళ్లనున్నారు.

