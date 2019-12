ఐ కాంట్ ఫీడ్ యూ బేబీ... చంటి బిడ్డను చూసి జోకేసిన ఒబామా (వీడియో)

తాజాగా ఆయన హవాయి రాష్ట్రంలోని కనైలి ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ గోల్ఫ్ కోర్సుకు వెళ్లిన వేళ, తీసిన వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఓ తల్లి, తన బిడ్డను ఆడిస్తూ ఆయన కంటపడింది. అంతే.. నేరుగా ఆమె వద్దకు వెళ్లిన ఒబామా... ఆ పాపను ఎత్తుకున్నాడు. ఎవరీ పాప? అంటూ అడిగారు. పాపాయి వయసెంతని అడుగగా, ఆ తల్లి మూడు నెలలని బదులిచ్చింది.



ఒబామా హాయ్ చెప్పగా, పాప తల్లి... 'హాయ్ చెప్పు' అంటుండగా, ఆ చిన్నారి చెయ్యి పైకి లేచింది. వెంటనే ఒబామా, "ఆమె చేతులు ఊపుతోంది" అంటూ, "నేను నీకు పాలివ్వలేను" (ఐ కాంట్ ఫీడ్ యూ బేబీ) అని జోకేశారు.



ఆపై పాప నుదిటిపై ప్రేమగా చుంభించాడు. మాజీ అధ్యక్షుడి చర్యతో పాపాయి తల్లి టిఫానీ ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయింది. అక్కడే ఉన్న మరో వ్యక్తి ఈ వీడియోను తీశారు. అదిప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ వీడియోను మీరూ చూడవచ్చు.









President Obama gracefully walked up and asked to hold my niece Riley. He was golfing in Hawaii. My niece is the GOAT period. #Hawaii #obama #President #MichelleObama pic.twitter.com/u6gmhGqzx4